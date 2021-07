De Telegraaf waarschuwt na succes in Istanbul: ‘PSV begeeft zich op glad ijs’

Donderdag, 29 juli 2021 om 07:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:31

PSV plaatste zich woensdagavond ten koste van Galatasaray overtuigend voor de derde voorronde van de Champions League. Na de klinkende 5-1 zege van vorige week in Eindhoven won de ploeg van coach Roger Schmidt de return in Istanbul woensdag met 1-2. In de derde voorronde neemt PSV het op tegen het Deense FC Midtjylland. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad staan donderdag stil bij het succes van PSV in Europa.

De Telegraaf benadrukt dat Schmidt er steeds meer in slaagt om PSV naar zijn hand te zetten. Spelers die eventueel zouden kunnen vertrekken hadden maar een bescheiden rol bij ‘het nieuwe PSV’ en met André Ramalho, Ibrahim Sangaré, Eran Zahavi, Mario Götze, Philipp Mwene en Philipp Max stonden er in Istanbul zes spelers aan de aftrap die op nadrukkelijk advies van de Duitser zijn gehaald. “Hij heeft zoveel invloed op het aankoopbeleid dat je haast over de Philips Schmidt Verein kunt spreken.”

Bankzitter Yvon Mvogo komt immers ook uit zijn koker en Schmidt heeft met Bergim Berisha van Red Bull Salzburg intern opnieuw een speler naar voren geschoven die heel bekend is met zijn specifieke aanpak. “PSV begeeft zich daarmee op glad ijs”, schrijft het dagblad. “Zolang het kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League en tastbare prijzen oplevert, is het allemaal geen probleem. Blijft succes uit, dan komt het grote aantal spelers met een Schmidt-signatuur als een boemerang terug bij de trainer.”

Het Algemeen Dagblad schrijft dat PSV het tweeluik met Galatasaray uiteraard op het veld, maar ook op de transfermarkt heeft gewonnen. “Al ver voor het einde van de vorige competitie is directeur voetbalzaken John de Jong met zijn vertrouwelingen aan de slag gegaan om tijdig versterkingen binnen te hebben.” Het dagblad noemt Drommel, Ramalho, Van Ginkel en Mwene ‘de vruchten van die arbeid’. “Vooral Ramalho en Van Ginkel maakten een uitstekende indruk, terwijl ook op de prestatie van Drommel en Mwene weinig was af te dingen. Mwene moet nog afwachten of hij de concurrentiestrijd met Jordan Teze definitief wint, maar geeft vooralsnog weinig krimpen."

“Voor Teze is de huidige situatie een beetje zuur, omdat hij vorig seizoen in een minder PSV juist goed overeind bleef. De nieuwelingen waren onderdeel van het eerste bescheiden succesje van dit seizoen, dat sportief en financieel een ruggensteuntje geeft.” PSV is nu minimaal verzekerd van de groepsfase van de Europa League en valt deze zomer niet meer door een luik richting de Conference League. “Met een plek in de tweede internationale afdeling van de UEFA is PSV alleen niet tevreden: Champions League-voetbal is het grote doel in dit seizoen en daarvoor moet nu alles aan de kant.”