Depay: ‘Hij is ook niet de meest vriendelijke en aardige persoon ter wereld’

Woensdag, 28 juli 2021 om 09:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:10

Memphis Depay geniet met volle teugen van zijn eerste week bij Barcelona. De aanvaller noemt zijn transfer naar het Camp Nou ‘een zegening’ en kijkt met voldoening terug op de eerste trainingen en zijn officieuze debuut bij los Azulgrana. In het oefenduel met streekgenoot Girona (3-1 winst) kwam hij vanaf elf meter tot scoren. “Ik kende Barcelona als stad eigenlijk niet. Maar het is een mooie stad en de mensen zijn vriendelijk. Ik had veel zin om te komen en nu wil ik alles gaan ontdekken. Frenkie de Jong had alleen maar positieve woorden. Voor mij is de grootsheid en het project van de club het allerbelangrijkste.”

“Een contract ondertekenen bij een club als Barcelona, met zoveel geschiedenis, is ronduit fantastisch”, benadrukt Depay woensdag in een groot interview met Sport. De Oranje-international maakte in zijn eerste duel een fitte indruk, al heeft hij naar eigen zeggen geen specifiek trainingsprogramma gevolgd en was hij allerminst op honderd procent van zijn kunnen. “Ik wilde er compleet tussenuit gaan”, doelt hij op de periode na het EK. “Door het coronavirus heb ik lange tijd geen vakantie gehad en nu voel ik me fris en klaar om er vol voor te gaan. Hard trainen. Het is wellicht niet opgevallen, maar ik was vermoeid tegen Girona en mijn benen voelden zwaar aan. Ik denk dat ik spoedig weer voluit kan gaan.”

Depay wil ‘prijzen winnen met Barcelona’. “Daarom ben ik naar deze club gekomen, zonder twijfel. Ik ga, vanuit mijn rol, mijn best doen om een bijdrage te leveren. We zullen zien wat mijn rol zal zijn. Wat voor voetballer ik ben? Ik probeer altijd gevaar te stichten en direct te spelen, de kortste weg te zoeken om te scoren. Creatief te zijn. Ik houd van het spel van Barcelona en ik wil me zo snel mogelijk aanpassen.” Bij Olympique Lyon was hij de leider en de captain, bij Barcelona is hij voorlopig ‘gewoon’ een van de spelers. “Ik wil prijzen winnen en het team helpen met doelpunten en assists. Ik ga alles geven met de kwaliteiten die ik heb. Je kan Olympique Lyon niet met Barcelona vergelijken. Dit is een nieuw hoofdstuk voor mij. Een andere club, een andere kleedkamer. Het is totaal anders.”

De vraag is wat de plannen van Ronald Koeman met Depay zijn en hoe de trainer zijn aanval wil formeren. Barcelona trok ook Sergio Agüero aan, hoopt spoedig de contractverlenging van Lionel Messi aan te kondigen en heeft ook nog spelers als Antoine Griezmann, Ansu Fati en Ousmane Dembélé achter de hand. “Spelen met Messi zou ongelooflijk zijn. Ik hoop dat het mogelijk is. Hij heeft kwaliteiten die het team nodig heeft en het is belangrijk dat we iets daaromheen bouwen. Deze selectie herbergt veel talent.” Depay denkt dat een voorhoede met Messi, Agüero en zijn persoon een realistische optie is. “Er zitten veel aanvallers in de selectie, maar naar mijn mening zijn we verschillend. Ik heb mijn kwaliteiten en sterke punten en die verschillen ten opzichte van, bijvoorbeeld Agüero, of welke speler dan ook. Ik denk dat we alle drie samen kunnen spelen, maar laten we afwachten hoe alles verloopt.”

Memphis Depay debuta con gol con el Barça. Fantástica ejecución del holandés desde los once metros. ¡El primero de muchos! ???????? #FCBlive #FCBarcelona #BarçaGirona pic.twitter.com/M4T1gosrNA — Pol Alonso ??? (@Polyccio8) July 24, 2021

Depay looft de rol van Koeman in zijn loopbaan. “Hij was heel belangrijk voor mij in belangrijke jaren van mijn loopbaan. Hij zette een verandering door bij het Nederlands elftal, rekende op mij en gaf mij vertrouwen. En nu rekende hij op mij in dit avontuur. Met Koeman is het voor mij makkelijker om mij aan te passen. Ik weet wat hij van mij verwacht, we werken al jaren samen. Maar dan nog zal ik alles moeten geven, het zal niet makkelijk worden. Zonder Koeman was het hoe dan ook anders geweest.”

De journalist van Sport vroeg Depay tot slot naar zijn imago, dat hij ogenschijnlijk als een rebel overkomt. “Ik denk dat het woord rebel vaak negatief wordt gebruikt, maar het kan soms ook positief worden gezien. Als je rebels binnen het veld bent, kun je wat extra’s geven en helpen om de wedstrijd te beslissen. Luis Suárez heeft bijvoorbeeld veel wedstrijden gewonnen en veel doelpunten gemaakt. Hij is in het veld ook niet de meest vriendelijke en aardige persoon ter wereld, toch? Wellicht denken mensen op basis van mijn uiterlijk dat ik een rebel ben. Maar als je mij kent, merk je dat ik een normaal iemand ben. Niet anders dan anderen. Misschien kom ik wat anders over vanwege de manier hoe ik mij uitdruk, of omdat ik muziek maak. Wellicht begrijpt niet iedereen mij daardoor. Maar ik vind het niet erg dat ik een rebel wordt genoemd. Iedereen mag zijn mening hebben.”