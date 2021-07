Ultras Bayern beledigen Nagelsmann bij vuurdoop in de Allianz Arena: ‘Varken’

Zaterdag, 24 juli 2021 om 23:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:06

Julian Nagelsmann had zich zijn debuut in de Allianz Arena ongetwijfeld iets anders voorgesteld. De trainer van Bayern München moest niet alleen genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Ajax, hij was bovendien het mikpunt van de harde kern van Bayern. De zogeheten ultras riepen op verschillende momenten in de eerste helft beledigende teksten richting de nieuwe oefenmeester van der Rekordmeister. Na afloop van het duel reageerde Nagelsmann op de beledigingen.

Direct na de aftrap refereerden zo'n twintig Bayern-supporters vanuit de zuidelijke hoek achter een banner met de tekst 'Munich's Red Pride' aan Nagelmanns tijd bij stadgenoot TSV 1860 München. "Nagelsmann, jij varken, ga terug naar TSV!" In de 29e en 46e minuut werden die teksten herhaald. Hetgeen was duidelijk te horen in de Allianz Arena, waar slechts 8.500 van de in totaal 75.000 stoeltjes bezet waren. Nagelsmann heeft een verleden bij de aartsrivaal. De Duitse oefenmeester was ruim zeven jaar werkzaam bij TSV 1860 München. Eerst als jeugdspeler tussen 2002 en 2007, later als assistent-trainer bij de Onder-17 tussen 2008 en 2010.

Het was voor Nagelsmann zijn eerste optreden in eigen huis. Vorige week ging hij tijdens zijn vuurdoop als trainer van Bayern pijnlijk onderuit bij 1. FC Köln (3-2). Door de remise tegen Ajax blijft hij voorlopig zonder overwinning. "Ik merkte dat er nog niet zoveel toeschouwers waren", reageerde Nagelsmann na afloop op de beledigingen. "Eén ding moet gezegd worden: eergisteren was ik nog geen zestiger. En ik ben geen grote fan van rivaliteit. Ik sta voor tolerantie. Niet iedereen hoeft te applaudisseren dat ik van de stadgenoot kom. Iedereen moet het gewoon met zijn geweten eens kunnen zijn hoe men dit uitdrukt."

De opmerkingen richting Nagelsmann zijn niet geheel terecht, daar algemeen bekend is dat de vooruitstrevende trainer van kinds af aan supporter is van Bayern. Nagelsmann sliep als kleine jongen in een pyjama van Bayern München. "Ik zou mijn contract bij RB Leipzig voor andere clubs niet hebben opgezegd", zei Nagelsmann eind april toen zijn transfer naar Bayern München een feit was. In 2018 onthulde hij al in een interview dat Bayern een 'grote rol' speelde in zijn dromen. Met de opvolging van Hansi Flick is die droom dit jaar in vervulling gegaan voor de 34-jarige Nagelsmann.