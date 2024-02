Julian Nagelsmann komende zomer mogelijk aan de slag in Premier League

Newcastle United is geïnteresseerd om Julian Nagelsmann komende zomer vast te leggen. Dat meldt Christian Falk van Sport Bild woensdag. Nagelsmann is sinds september vorig jaar bondscoach van Duitsland, maar zou komende zomer in de Premier League dus zijn rentree als trainer van een club kunnen maken.

Nagelsmann ligt nog tot komende zomer vast bij de Duitse voetbalbond, en kan daarna dus mogelijk bij Newcastle aan de slag. Momenteel is Eddie Howe daar nog de manager, maar onder zijn leiding zijn the Magpies inmiddels afgezakt naar een teleurstellende tiende plek in de Premier League.

Volgens Falk heeft Nagelsmann nog niets besloten over zijn toekomst: wil hij verlengen als bondscoach van Duitsland, of liever terugkeren bij een club?

Nagelsmann werd in 2016, destijds op 28-jarige leeftijd, aangesteld als trainer van TSG Hoffenheim. Hij presteerde daar uitstekend, en vertrok drie jaar later naar RB Leipzig.

Ook in Oost-Duitsland deed hij het goed. Zo werd onder meer de halve finale van de Champions League gehaald in het seizoen 2019/20. Bayern München klopte vervolgens aan, en in 2021 vertrok Nagelsmann voor naar verluidt 25 miljoen euro naar Beieren.

Met der Rekordmeister won hij de Duitse landstitel en de DFL-Supercup, maar in maart 2023 werd hij ontslagen en opgevolgd door Thomas Tuchel.

Uiteindelijk bleek dat Nagelsmann niet lang zonder baan zou zitten. In september van 2023 kwam hij in beeld bij de Duitse bond. Hansi Flick werd toen negen maanden voor het EK van 2024 ontslagen.

Met het nationale elftal boekt Nagelsmann tot dusver wisselende resultaten. Zijn eerste wedstrijd werd met 1-3 gewonnen van de Verenigde Staten, maar daarna volgde een 2-2 gelijkspel tegen Mexico en verloor hij van respectievelijk Turkije (3-4) en Oostenrijk (2-0). Mogelijk zal zijn dienstverband bij Duitsland uiteindelijk dus minder dan een jaar duren.

