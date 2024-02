‘Liverpool aast op bondscoach internationale grootmacht als opvolger van Klopp’

Dat Liverpool na dit seizoen afscheid neemt van hoofdtrainer Jürgen Klopp en nadrukkelijk op zoek is naar een opvolger is bekend. Xabi Alonso is de eerste keus, maar mocht de succestrainer van Bayer Leverkusen niet haalbaar blijken overwegen The Reds aan te kloppen bij Julian Nagelsmann of Ruben Amorim.

Eind januari maakte Liverpool middels een video op sociale media bekend dat Klopp na dit seizoen vertrekt. De oefenmeester gaf in het filmpje aan dat hij vanwege vermoeidheid een stap terug doet en na de lopende jaargang minstens een jaar wegblijft van het voetbal.

Liverpool moet dus op zoek naar een nieuwe coach. De huidige koploper van de Premier League identificeerde al snel de droomkandidaat: Xabi Alonso. De Spaanse trainer - tevens oud-speler van Liverpool - lijkt Leverkusen dit seizoen naar de Bundesliga-titel te leiden en staat er op Anfield goed op.

Het is echter goed mogelijk dat Alonso niet naar Liverpool vertrekt na dit seizoen. De oud-middenvelder kan ook op nadrukkelijke belangstelling van Bayern München rekenen en zelfs een langer verblijf bij Leverkusen is niet uitgesloten.

Liverpool kijkt daarom verder en komt op die manier uit bij Nagelsmann en Amorim. Eerstgenoemde trainer is momenteel bondscoach van Duitsland, maar zijn contract loopt na het EK van komende zomer af.

De verwachting is niet dat zijn verbintenis verlengd zal worden. Onder zijn leiding speelde Duitsland vier wedstrijden, waarvan er slechts één gewonnen werd (1-3 tegen de Verenigde Staten). Tegen Mexico werd gelijkgespeeld (2-2) en Turkije (2-3) en Oostenrijk (2-0) bleken te sterk.

Een andere kandidaat voor Liverpool is Amorim, die sinds maart 2020 hoofdtrainer is van Sporting Portugal. De 39-jarige Portugees heeft bij die club nog een contract tot medio 2026. Onder zijn leiding won Sporting één landstitel en twee nationale bekers.

