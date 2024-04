Boschker stopt als keeperstrainer Twente en wil door in opvallende nieuwe rol

Sander Boschker moet na tien jaar noodgedwongen stoppen als keeperstrainer van FC Twente, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Europese kwalificatie van Twente is daarvoor de reden. Boschker beschikt namelijk niet over de juiste papieren.

"Meer dan tien jaar ben ik met veel plezier keeperstrainer geweest bij Twente", begint de voormalig doelman van Twente op de clubwebsite. "Dat ik na mijn carrière elke dag op het veld heb mogen staan, beschouw ik als een groot voorrecht.”

“Dit seizoen ben ik gestart met de opleiding Goalkeepercoach 3. Dit diploma is voor elke betaald voetbalclub die Europees voetbal speelt een vereiste. Ik heb voor mezelf besloten hier niet mee verder te gaan en dat betekent dat ik stop als keeperstrainer bij FC Twente”, aldus Boschker.

Twente is inmiddels zeker van plaatsing voor Europees voetbal voor volgend seizoen, daar de Tukkers minimaal op de vierde plaats in de Eredivisie zullen eindigen. De huidige derde plaats zou zelfs recht geven op de voorrondes van de Champions League.

Momenteel is Boschker met Twente in gesprek om te zoeken naar een nieuwe rol bij de club. “Daar willen we graag uitkomen, Sander hoort bij FC Twente”, aldus technisch directeur Arnold Bruggink. Wie de opvolger van Boschker wordt als keeperstrainer is nog onduidelijk.

In de talkshow Voetbaltijd wordt vermeld dat Boschker in beeld is om als materiaalman verder te gaan bij de club. “Als Boschker dat moet gaan doen, dat is nogal een taak”, wordt gesteld in de talkshow. De geruchten over een mogelijke rol als materiaalman worden ook door Jeroen Kapteijns gevoed op X.

Boschker speelde zelf 562 wedstrijden als keeper in de hoofdmacht bij Twente. Daarmee staat hij op de tweede plaats met de meeste Eredivisiewedstrijden ooit. Pim Doesburg is daarin de koploper met 571 Eredivisiewedstrijden.

