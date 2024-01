‘Bij Manchester United kon ik een veelvoud van mijn Ajax-salaris verdienen’

Brian Brobbey wil Ajax in de toekomst veel geld opleveren, zo zegt de 21-jarige spits in gesprek met De Telegraaf. De Amsterdamse goaltjesdief liet zijn jeugdliefde in 2021 verbouwereerd achter met een transfervrij vertrek naar RB Leipzig, om vervolgens een jaar later voor bijna 17 miljoen euro teruggekocht te worden. “Ik beloof iedereen dat Ajax winst op me zal maken”, verzekert Brobbey nu.

In gesprek met journalist Mike Verweij onderbouwt Brobbey de keuze om naar Leipzig te gaan. “Er was mij beloofd dat er geen nieuwe spits zou worden gehaald en opeens was daar Sébastien Haller, de duurste aankoop ooit. Dat vond ik niet eens zo erg, maar dat mij werd gezegd dat ik in principe niet aan spelen zou toekomen, maakte me boos.”

Zodoende koos Brobbey ervoor het avontuur in Duitsland aan te gaan. “Julian Nagelsmann had zo’n goed verhaal dat ik oprecht dacht dat ik bij Leipzig wel minuten zou maken. Nog voor het seizoen begon waren Nagelsmann en de technisch directeur die me had gehaald, Markus Krösche, weg.”

Uiteindelijk speelde Brobbey slechts 252 minuten in het shirt van Leipzig, verdeeld over 14 optredens. De Amsterdammer wist niet te scoren, maar gaf wel drie assists. Leipzig stalde Brobbey na een half jaar weer in de Johan Cruijff ArenA. Na een redelijke tweede seizoenshelft bij Ajax kon de spits naar diverse grote clubs.

“Manchester United wilde me hebben, maar ik wilde per se definitief terug naar Ajax”, aldus Brobbey. “Om dat mogelijk te maken, heeft mijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez zelfs afgezien van zijn fikse percentage doorverkoop.”

Brobbey had er financieel behoorlijk op vooruit kunnen gaan in Manchester. “Erik ten Hag belde me en bij United kon José zijn miljoenen euro’s wel krijgen en ik een veelvoud van mijn Ajax-salaris verdienen. Maar ons besluit stond vast: we wilden naar Ajax.”

Inmiddels is Brobbey een van de sterkhouders in een teleurstellend Ajax. Dit seizoen was hij in 24 officiële wedstrijden goed voor 12 doelpunten en 4 assist bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel in op 15 miljoen euro.

