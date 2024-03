Harde ingreep Nagelsmann duwt kraker tegen Oranje naar de achtergrond

Het EK komt steeds dichterbij voor het Nederlands elftal en dat is te merken aan de tegenstand in de oefencampagne. Oranje staat dinsdag namelijk tegenover EK-organisator Duitsland, dat op sportieve revanche aast na twee mislukte WK's en een zeer tegenvallend EK in 2021 daar tussenin. Voetbalzone sprak in aanloop naar de voetbalklassieker in Frankfurt met Nino Duit, die de Duitse nationale ploeg op de voet volgt voor onder meer GOAL.

Door Rian Rosendaal en Nino Duit

Oranje leeft (nog) niet

Opmerkelijk genoeg leeft het normaal gesproken zo beladen duel met het Nederlands elftal momenteel helemaal niet in Duitse voetbalkringen. "Eigenlijk is er tot nu toe alleen maar gesproken over de selectie die Nagelsmann onlangs samenstelde. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland van dinsdag is hier momenteel helemaal geen gespreksonderwerp", geeft Duit de huidige stand van zaken rondom de viervoudig wereldkampioen weer.

Vers bloed

Nagelsmann lijkt een andere koers in te slaan met Duitsland, want de wedstrijdselectie voor het treffen met Oranje herbergt maar liefst zes debutanten. VfB Stuttgart, de verrassende nummer drie in de Bundesliga, levert een drietal spelers: verdedigers Maximilian Mittelstädt en Waldemar Anton en aanvaller Deniz Undav. Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) en Jan-Niklas Beste (Heidenheim) mogen eveneens hopen op speeltijd bij de Duitsers, die zaterdag in Lyon aantraden tegen EK-favoriet Frankrijk.

Het debuut van Aleksandar Pavlovic in de Duitse ploeg moet noodgedwongen worden uitgesteld. Het grote talent (19) van Bayern München kampt namelijk met een infectie en moet daarom passen voor het bezoek van Oranje aan Frankfurt. "Hij is voor het eerst geselecteerd door Nagelsmann, maar hij gaat dus niet spelen in deze twee oefeninterlands", verduidelijkt Duit dat Pavlovic moet wachten op begin juni, als Duitsland de laatste tests voor de start van het EK ondergaat tegen Oekraine (3 juni) en Griekenland (7 juni).

Dortmund overgeslagen

Waar Nagelsmann niet bang is om aanstormende talenten voor de leeuwen te gooien, daar heeft de Duitse keuzeheer geen boodschap aan de roep om ervaring in zijn selectie. Er is volgens Duit in Duitsland met de nodige verbazing gereageerd op het ontbreken van enkele bekende namen van Borussia Dortmund (Mats Hummels, Niklas Sule, Nico Schlotterbeck, Emre Can en Marco Reus) in de oefeninterlands tegen Frankrijk en Nederland. Aanvaller Nicolas Fullkrug is de enige BVB-speler die wél een uitnodiging kreeg van de jonge bondscoach.

Overigens werden niet alleen bij Dortmund gevestigde namen overgeslagen. Nagelsmann besloot namelijk ook om 57-voudig international Leon Goretzka van Bayern over te slaan voor deze interlandperiode. "Daarover wordt in Duitsland veel gedebatteerd", voegt Duit toe. "Aan de andere kant is Toni Kroos na een absentie van drie jaar terug in de nationale ploeg, dat is zeker iets om in de gaten te houden. En Joshua Kimmich speelt waarschijnlijk als rechtsback tegen Oranje. Dat vindt hij niet leuk, want Kimmich voelt zich meer thuis op het middenveld."

Momentum

Nagelsmann heeft een verklaring voor zijn keuze om veelal jonge spelers een kans te geven in de nationale ploeg. "Momentum is van cruciaal belang wat betreft interlandvoetbal", zo zei de bondscoach vorige week op een persconferentie. Volgens Duitse media kleven er risico's aan de vele wisselingen en nieuwkomers, zeker met het EK in aantocht. Gebrek aan ervaring en leiderschap kunnen Duitsland weleens de kop kosten, zo klinkt het her en der vanuit het organiserende land. Nagelsmann kreeg al de waarschuwing mee dat hij het selecteren van internationals niet alleen maar naar de huidige vorm moet kijken.

Aan de andere kant vinden veel Duitsland-volgers, inclusief Duit, Nagelsmann erg moedig in zijn besluitvorming. "Na twee dramatisch verlopen WK's, in 2018 en 2022 was de poulefase het eindstation, en het EK 2021 dat al in de achtste finale eindigde voor Duitsland, waren nieuwe impulsen absoluut noodzakelijk. Veel slechter kan het niet, zo luidt het oordeel", verklaart Duit de koerswijziging van de voormalig Bayern-coach. Nagelsmann zag zijn ploeg daarnaast schutteren in de vriendschappelijke interlands tegen Turkije (2-3 nederlaag) en Oostenrijk (2-0 nederlaag) in november, waarna hij besloot om de boel eens flink op te schudden.

Nagelsmann wil volgens Duit geen mokkende routiniers in zijn selectie die de sfeer negatief beïnvloeden vanaf de bank. "Je charme moet schitteren in je ogen", zei de bondscoach hierover op een persmoment. "Aan de ene kant is dit een keuze voor momentum, maar aan de andere kant is het ook een keuze voor kalmte en eenheid. Voorbeeld? Waldemar Anton of Aleksandar Pavlovic accepteren eerder stilletjes een rol als reserve dan Hummels of Goretzka. Ze zullen dan nog steeds enorm veel vreugde uitstralen", aldus Duit.

Uitzondering

Nagelsmann staart zich overigens niet blind op verse krachten. Voor de inmiddels 34-jarige Thomas Müller maakt de keuzeheer uit Landsberg am Lech graag een uitzondering. "Als ‘gezicht van het Duitse voetbal en de fans’ wilde de bondscoach het icoon van Bayern München er absoluut bij hebben, al lijkt het onwaarschijnlijk dat hij dinsdag aan de aftrap verschijnt", zegt Duit over de geroutineerde aanvaller vandie met Duitsland de wereldtitel veroverde in 2014 en maar liefst 126 interlands achter zijn naam heeft staan.

Ondertussen dromen de Duitse voetbalfans over het winnen van het EK. Duitsland was in 1996 voor het laatste de beste van Europa, alweer bijna 3 decennia geleden. "Naar mijn mening is Duitsland een kanshebber voor de eindzege", is Duit optimistisch gestemd. "Gezien de individuele kwaliteit hebben ze geweldige spelers, maar helaas al een paar jaar geen geweldig elftal. Het algemene gevoel in Duitsland is behoorlijk pessimistisch. Nagelsmann kende een goede en veelbelovende start als bondscoach, maar de twee nederlagen tegen Oostenrijk en Turkije in november waren een forse tegenvaller."

Onzekere toekomst

Nagelsmann kan vriend en vijand deze zomer verrassen door Duitsland voor de vierde keer in de geschiedenis Europees kampioen te maken. Of hij dan ook vol voor succes op het WK in 2026 gaat, is nog maar de vraag. De Duitse bond wil zijn tot 31 juli lopende contract dolgraag verlengen, maar de bondscoach zelf lijkt geen haast te hebben. "Het is echt een moeilijke kwestie", verzucht Duit. "Ik ben er vrij zeker van dat Nagelsmann zijn contract niet zal verlengen, maar er wordt momenteel ook niet gespeculeerd over een mogelijke opvolger. De gedroomde opvolger van iedereen is Jurgen Klopp, maar hij wil eennemen."