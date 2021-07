PSV bereikt akkoord met Dortmund over Malen; transfersom is bekend

Donderdag, 22 juli 2021 om 22:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:48

Donyell Malen gaat de overstap maken naar Borussia Dortmund, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Duitse topclub heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met PSV over de 22-jarige spits, die dit weekend al medisch gekeurd moet worden in Duitsland. PSV gaat 'tegen de dertig miljoen euro' ontvangen voor Malen, die voor vijf seizoenen gaat tekenen. Ajax ontvangt anderhalf procent van die transfersom, terwijl Arsenal één procent toucheert.

Het is nog onduidelijk hoeveel PSV onder de streep overhoudt aan de verkoop van Malen. Dat hangt onder meer af van de afspraken die worden gemaakt met Mino Raiola. De zaakwaarnemer van de Oranje-international heeft recht op een deel van de transfersom, al zouden de voorwaarden daarvan in de onderhandelingen nog veranderd kunnen worden. Daarnaast zal het transferbedrag voor een deel bestaan uit bonussen, waarvan pas later duidelijk wordt of ze daadwerkelijk uitgekeerd worden.

Malen kreeg van PSV langer vrijaf na het EK om zijn transfer af te ronden. De aanvaller zou zich zaterdag op De Herdgang melden om de training te hervatten, maar zal daar vermoedelijk niet meer aan toekomen. De bedoeling is om Malen zo snel mogelijk bij de selectie van Borussia Dortmund te laten aansluiten. BVB is momenteel op trainingskamp in Zwitserland.

Bij Dortmund wordt Malen gezien als opvolger van Jadon Sancho, die voor maximaal 95 miljoen euro werd verkocht aan Manchester United. Malen werd door PSV in 2017 voor een half miljoen euro weggekaapt uit de jeugdopleiding van Arsenal. De aanvaller had op dat moment twee jaar doorgebracht bij the Gunners en speelde daarvoor zeven jaar in de jeugd van Ajax. Dat is ook de reden dat de twee clubs recht hebben op een opleidingsvergoeding. Malen maakte in 2018 zijn officiële debuut voor PSV en kwam uiteindelijk tot 116 wedstrijden voor de Eindhovenaren. Daarin scoorde hij 55 keer en gaf hij 24 assists.