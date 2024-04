Grote zorgen bij winnend Bayern om ogenschijnlijk zware blessure Kingsley Coman

Bayern München heeft in de Bundesliga een simpele zege geboekt. Zonder echt groots voetbal werd degradatiekandidaat FC Köln met 2-0 opzij gezet. Een grote smet op de wedstrijd was de ogenschijnlijk zware knieblessure van Kingsley Coman. Het Borussia Dortmund van Donyell Malen en Ian Maatsen moest ondertussen op bezoek bij Borussia Mönchengladbach lange tijd met een man minder spelen, maar wist door een dubbelslag van Marcel Sabitzer toch te winnen. Het RB Leipzig van Xavi Simons behield echter de vierde plaats, door VfL Wolfsburg met 3-0 te verslaan.

Bayern München - FC Köln 2-0

De 0-0 ruststand deed anders vermoeden, maar de eerste helft in München was zeer vermakelijk te noemen. Beide ploegen kregen enkele enorme kansen, maar waren niet in staat deze te verzilveren. Harry Kane en Mathys Tel waren het dichtst bij de openingstreffer namens de thuisploeg, maar zagen hun schoten uiteenspatten op de paal. Ook Raphael Guerreiro faalde oog in oog met doelman Marvin Schwäbe. Aan de andere kant redde Sven Ulreich knap op een kopbal van Sargis Adamyan.

Na rust zakte de wedstrijd wat in, maar na ruim een uur spelen kwam Bayern toch op voorsprong. Een korte corner kwam terecht bij Guerreiro, die met een prachtige uithaal van buiten de zestien de verre hoek vond. Daarna liet Bayern na echt gas te geven en kwam het in de slotfase nog enkele keren met de schrik vrij. In de blessuretijd zette Thomas Müller, na geschutter in de Köln-verdediging, de eindstand op het bord: 2-0.

De grootste smet op de wedstrijd was echter de blessure van Coman. Vlak na rust kapte hij zijn tegenstander uit, waarna hij meteen naar de knie greep. Dit betekent slecht nieuws voor Thomas Tüchel in aanloop naar de returnwedstrijd in de Champions League tegen Arsenal, waar hij het ook al zonder de geblesseerde Serge Gnabry en Leroy Sané zal moeten doen.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 1-2

Dortmund was vanaf het begin de betere in het Borussia-Park, maar dat resulteerde niet in grote kansen. Halverwege de eerste helft zette Sabitzer de bezoekers op voorsprong. Een mooie dieptepass van Nico Schlotterbeck werd prachtig binnengeschoten door de Oostenrijker, die er enkele minuten later 0-2 van maakte. Alassane Pléa tikte Schlotterbeck aan in de zestien, waarna Sabitzer de strafschop verzilverde. Vlak voor rust was het ex-Ajacied Maximilian Wöber die uit een corner de aansluitingstreffer binnenkopte.

Na rust leek Sabitzer zijn hattrick te maken, ware het niet dat de VAR na het benutten van de strafschop die beslissing nog terugdraaide. Even later zorgde Karim Adeyemi voor wat extra spanning in de wedstrijd door zijn tweede gele kaart te pakken. Dortmund moest ruim een half uur met tien man overleven, maar trok de overwinning over de streep, waardoor het Leipzig in de nek blijft hijgen in de strijd om plek vier.

????????????, opmerkelijk moment bij Gladbach - Dortmund ?? Sabitzer lijkt een penalty te scoren, maar nadat de bal in het net ligt besluit de VAR in te grijpen. Oordeel: geen penalty ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 13, 2024

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 3-0

Leipzig kwam na dertien minuten op voorsprong. Dani Olmo draaide op de rand van het strafschopgebied knap weg bij zijn tegenstander, waarna hij met een hard schot de linkeronderhoek vond. Voor de tweede goal moesten we wachten tot halverwege de tweede helft. Op aangeven van Xavi Simons kon Benjamin Sesko afronden: 2-0.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld. In de slotfase liep Leipzig zelfs nog verder uit. Loïs Openda had goed afgekeken bij Olmo in de eerste helft, daar hij prachtig bij zijn tegenstander weg draaide om vervolgens koelbloedig af te ronden. Het was het 22e doelpunt voor Openda dit seizoen in de Bundesliga.

