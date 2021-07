Schmidt wijst nieuwe aanvoerder aan bij PSV: ‘Een prima keuze’

Dinsdag, 20 juli 2021 om 16:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:07

Marco van Ginkel is komend seizoen de aanvoerder van PSV, zo is door de Eindhovense club dinsdag wereldkundig gemaakt. De middenvelder neemt de aanvoerdersband over van Denzel Dumfries, van wie verwacht wordt dat hij op korte termijn de overstap maakt richting Everton. Trainer Roger Schmidt heeft daarnaast besloten om Cody Gakpo voor de jaargang 2021/22 te benoemen tot reserve-aanvoerder.

Schmidt kwam dinsdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Galatasaray van woensdagavond met het nieuws dat Van Ginkel zijn nieuwe aanvoerder is. "Of de man naast mij mijn nieuwe aanvoerder is? Ja, dat hebben we een paar dagen geleden besloten", verduidelijkt Schmidt. "Marco heeft het hier eerder al goed gedaan (als aanvoerder, red.), is ook al kampioen geworden als aanvoerder en is nu weer fit na een langdurige blessure. Ik ben blij dat hij terug is op het veld. Alles bij elkaar is dit wel een prima keuze, ik ben er zeer blij mee."

De PSV-coach kiest daarnaast heel bewust voor Gakpo als reserve-captain. "Ook dat hebben we een paar dagen geleden besloten. Hij is een jongen uit Eindhoven en van PSV. Hij heeft zich hier geweldig ontwikkeld en is zelfs uitgegroeid tot international. Hij heeft passie voor deze club en liefde voor deze club. Dus de keuze is op deze twee jongens gevallen", aldus Schmidt. Tevens is duidelijk geworden dat de nieuwe captain deel gaat uitmaken van de spelersraad van PSV, evenals Gakpo, Nick Viergever, Mario Götze en Ramalho. Van Ginkel werd overigens vorige week na afloop van het oefenduel met PAOK Saloniki (1-0 winst) al geconfronteerd met het aanvoerderschap in Eindhoven.

"Ga je die band nog afdoen?", vroeg ESPN-presentator Milan van Dongen na afloop op de persconferentie aan Van Ginkel. De middenvelder gaf vervolgens met een glimlach op zijn mond antwoord. "Geen idee, we zien het wel." Van Dongen stelde vervolgens dat Van Ginkel 'een van de aangewezen leiders' is binnen de selectie van PSV. "Ja, dat zou wel kunnen. Ik bedoel, je hebt al bepaalde ervaring bij deze club ook en ook gewoon in je carrière. Ik denk ook dat ik een van die spelers ben die de eigenschappen hebben om een team te leiden."

"Niet per se om aanvoerder te zijn, maar ook om bezig te zijn met de jonge jongens. Om wat te creëren en om wat te bereiken. Ik denk dat als iedereen dat wil dat we een hoop kunnen doen en wat moois kunnen bereiken dit jaar", voegde de ambitieuze Van Ginkel daaraan toe. Ook Schmidt gaf zijn mening over het eventueel aanwijzen van Van Ginkel als nieuwe aanvoerder in het Philips Stadion. "Hij is het type dat een aanvoerder kan zijn. Maar een definitieve beslissing is er nog niet. Volgende week kijken we hoe we het invullen." Inmiddels is dus bekend dat Van Ginkel de rol van aanvoerder op zich gaat nemen.