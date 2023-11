Vitesse start geweldig, maar stort in na ongelukkig rood voor Van Ginkel

Zaterdag, 11 november 2023 om 23:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:25

Vitesse is opnieuw tegen een zeperd aangelopen in de Eredivisie. Ondanks een flitsende start ging het elftal van trainer Phillip Cocu met 1-3 onderuit in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Grote smet op het thuisduel was de rode kaart voor Marco van Ginkel, die met een assist nog een belangrijk aandeel had in de vroege 1-0. Heerenveen profiteerde van de overtalsituatie en vertrok met drie punten uit Arnhem. Vitesse blijft derhalve hekkensluiter en heeft al vijf duels op rij niet gewonnen in de Eredivisie.

Door de rook van het vuurwerk dat door de Vitesse-fans was afgestoken, was het zicht niet optimaal in GelreDome. Het spel werd zelfs even stilgelegd. Na de hervatting was het de thuisploeg die de ban brak. Million Manhoef ontving de bal van Van Ginkel en schoot vervolgens op fraaie wijze raak. De vreugde was dan ook groot bij de fans van de Arnhemmers.

Vitesse rook bloed en had ook het meeste van de tijd de bal. Desondanks kwam Heerenveen na 24 minuten spelen op 1-1. Ché Nunnely gaf de voorzet vanaf rechts, waarna Pelle van Amersfoort van binnen de zestien kon afwerken. Kort voor rust was er nog een tegenslag voor Vitesse: Mica Pinto raakte geblesseerd en moest worden vervangen door Enzo Cornelisse.

Heerenveen toonde na rust meer aanvallende intenties, al bleef ook Vitesse geloven in een broodnodige overwinning. Kansen voor beide doelen waren echter nauwelijks te noteren. Van Ginkel ontving na ruim een uur spelen geel voor een overtreding op Mats Köhlert, als opmaat voor wat er enkele minuten later gebeurde met de middenvelder.

Van Ginkel ging van achteren namelijk vol op de voet staan van verdediger Oliver Braude. VAR Erwin Blank riep arbiter Edwin van de Graaf naar de kant om de ongelukkige actie van de Vitessenaar nog eens rustig te bekijken op de beelden. Wat volgde was een directe rode kaart voor Van Ginkel, die zwaar teleurgesteld afdroop.

Vitesse hield met een man minder geen stand, al wist Melle Meulensteen nog bijna te scoren. Zijn inzet ging echter net naast. Diezelfde Meulensteen was ruim tien minuten voor tijd de schlemiel toen hij vasthield in de eigen zestien. De VAR oordeelde dat het een strafschop was en Anas Tahiri schoot vervolgens raak vanaf elf meter: 1-2. Ion Nicolaescu deed Vitesse nog meer pijn door in minuut 84 de eindstand op 1-3 te bepalen met een knal van binnen de zestien.

Verbazing in studio

De rode kaart voor Van Ginkel was al tijdens de wedstrijd onderwerp van gesprek in De Eretribune van ESPN. "Hier kan hij toch helemaal niets aan doen?", aldus de zeer verbaasde Kees Kwakman. "Volgens mij is dit geen bewuste, hoor", vult collega Mario Been aan. Kees Luijckx voelt eveneens mee met Van Ginkel. "Ik geloof absoluut niet dat Van Ginkel dit expres doet."