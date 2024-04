Marco van Ginkel geeft logische reden om te vertrekken bij Vitesse

Marco van Ginkel gaat vertrekken bij Vitesse, zo is de verwachting van de 31-jarige aanvoerder van de Arnhemse club. Van Ginkel beschikt over een aflopend contract en heeft na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een logische reden om te vertrekken: de middenvelder speelt vanwege knieproblemen niet op kunstgras.

Vitesse kreeg van de licentiecommissie van de KNVB liefst achttien punten aftrek in de Eredivisie en is daarmee in één klap gedegradeerd. Daarmee lijkt Van Ginkel te gaan vertrekken bij de club.

Van Ginkel kreeg gedurende zijn carrière te maken met diverse zware knieblessures en speelt om die reden niet op kunstgras. Ongeveer de helft van de clubs in de Keuken Kampioen Divisie speelt op een artificiële ondergrond. "Dat is een grote complicatie", zegt Van Ginkel woensdag op een persconferentie van Vitesse.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het is niet erg waarschijnlijk dat ik in de Keuken Kampioen Divisie ga spelen", aldus Van Ginkel. Zo lijkt een eind te komen aan de tweede periode van de middenvelder bij zijn jeugdliefde Vitesse. "Mijn contract loopt af. Ik heb nog geen gesprekken daarover gevoerd." Van Ginkel wil in principe wel door als profvoetballer, zo bevestigt hij.

Vitesse in gesprek met John van den Brom

Vitesse is in gesprek met John van den Brom, die bereid is om terug te keren als hoofdcoach van de Arnhemse club. "We zijn in gesprek met elkaar", bevestigt directeur Edwin Reijntjes.

Daarmee is een akkoord nog niet bereikt. Van den Brom wil direct strijden om promotie naar de Eredivisie, maar Vitesse zit in grote financiële problemen en vreest zich te moeten richten op plaats vijf tot en met acht.

"Het zou fantastisch zijn dat iemand als Van den Brom in zou stappen. Maar alles in perspectief, het kan zo maar zijn dat er over een paar weken geen club meer is", aldus Reijntjes. "Direct promoveren zou sowieso een mirakel zijn."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties