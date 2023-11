Eindelijk ook eens goed nieuws voor Vitesse: Arnhemmers horen meevaller

Vrijdag, 17 november 2023 om 20:26 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:34

Vitesse is met succes in beroep gegaan tegen de schorsing van Marco van Ginkel. De dertigjarige aanvoerder van de Arnhemmers kreeg in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-3) in de zeventigste minuut een rode kaart, waar de aanklager van de KNVB hem drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) voor wilde schorsen.

De tuchtcommissie betaald voetbal heeft naar aanleiding van het beroep van Vitesse besloten om de straf te verlagen naar twee wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Van Ginkel mist zodoende de wedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA van volgend weekend.

“In afwijking van de door de aanklager op zitting geëiste drie wedstrijden onvoorwaardelijk, vindt de tuchtcommissie één wedstrijd uitsluiting passend”, luidt de verklaring van de tuchtcommissie.

De spelmaker van Vitesse kreeg de rode kaart van scheidsrechter Edwin van de Graaf bij een 1-1 tussenstand tegen Heerenveen. Nog geen tien minuten nadat de thuisploeg met tien man verder moest profiteerde Anas Tahiri van een onnodige overtreding van Melle Meulensteen in het strafschopgebied, die daardoor een penalty veroorzaakte.

Ion Nicolaescu schoot vijf minuten voor tijd de eindstand op het bord en dompelde Vitesse daardoor verder in de problemen. De geel-zwarten pakten de laatste vijf competitiewedstrijden slechts twee punten en dragen momenteel de rode lantaarn in de Eredivisie.

Phillip Cocu trok na het thuisduel met Heerenveen zijn conclusies en leverde zijn contract ‘in het belang van de club’ in. Sindsdien is het speculeren over zijn opvolger in GelreDome begonnen, waarbij clubman Edward Sturing de meest logische en realistische (tijdelijke) oplossing lijkt.

Vitesse wil de eerste seizoenshelft afmaken met de oud-verdediger, waarna de club na de winterstop aan een externe oplossing gaat denken. Dat meldde Omroep Gelderland vrijdagochtend. De zestigjarige Sturing is momenteel actief als hoofd jeugdopleiding bij de Arnhemmers en stond in het verleden al meermaals aan het roer als (interim-)trainer in GelreDome.