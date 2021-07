Driessen begrijpt niets van PSV: ‘Dan wordt afstand met Ajax wéér groter’

Dinsdag, 20 juli 2021 om 14:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:26

Valentijn Driessen haalt dinsdagmiddag in een video-item van De Telegraaf uit naar de technische leiding van PSV. De chef sport van de ochtendkrant vindt het onbegrijpelijk hoe er door de Eindhovense club wordt omgesprongen met Denzel Dumfries en Donyell Malen, die PSV op korte termijn lijken te verlaten. Driessen zet grote vraagtekens bij de beslissing om het duo pas op 22 juli terug te laten keren, zodat ze de eerste ontmoeting met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League missen.

"Daar begrijp ik helemaal niks van", zo opent de verbaasde Driessen dinsdagmiddag zijn analyse over de transferperikelen rondom het PSV-tweetal. "PSV wil graag aanhaken bij Ajax en de subtop van Europa en Champions League spelen. Je twee beste spelers Denzel Dumfries en Donyell Malen, want dat zijn je twee beste spelers omdat zij in het Nederlands elftal gespeeld hebben, die zijn er gewoon niet bij. Cody Gakpo heeft ook met Oranje meegedaan aan het EK, die is er wél gewoon bij. Die wordt wel opgetraind om eventueel een rol te spelen. Dat hadden deze jongens (Dumfries en Malen, red.) ook gewoon moeten doen", zo oordeelt Driessen.

"Ik begrijp PSV niet dat ze niet gewoon zeggen: 'Wij zijn hier in charge, jullie hebben nog een contract en mogen weg. Maar wat er ook gebeurt, als jullie niet op tijd weg zijn, dan spelen jullie gewoon met ons tegen Galatasaray'. Als je nou wordt uitgeschakeld door Galatasaray, dan kom je wéér in de Europa League. Dan wordt de afstand tussen Ajax en PSV wéér groter", waarschuwt Driessen PSV voor de gevolgen van vroegtijdige uitschakeling in de Champions League. Mochten de Eindhovenaren daadwerkelijk niet opgewassen zijn tegen de Turkse topclub, dan volgt een ontmoeting met het Schotse St. Johnstone in de derde voorronde van de Europa League.

Driessen zet daarnaast vraagtekens bij de werkwijze van trainer Roger Schmidt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Ik vind het een zwaktebod van Schmidt. Hij laat allemaal spelers maar 45 minuten spelen, bijna niemand heeft nog 90 minuten gespeeld. Volgens mij in officiële wedstrijden zelfs niemand. Ibrahim Sangaré haalde het bijna, maar die werd kort voor het einde toch naar de kant gehaald. Het kan optrainen zijn, maar je moet tegen Galatasaray negentig minuten spelen en niet alleen met je keeper die wél negentig minuten heeft gespeeld."