Denzel Dumfries is van waarde voor Inter met eerste assist sinds oktober

Inter heeft maandagavond zonder al te veel moeite afgerekend met Empoli in de Serie A. Na negentig minuten stond er in Milaan een 2-0 eindstand op het scorebord. Denzel Dumfries kwam als invaller binnen de lijnen en was van waarde met de assist op de tweede treffer. De landstitel komt steeds dichterbij voor de Milanezen.

Stefan de Vrij ontbrak bij Inter. De centrumverdediger kampt met een blessure, terwijl Dumfries op de bank begon. De wegens vermeend racisme in opspraak geraakte Francesco Acerbi verscheen 'gewoon' aan de aftrap.

Al in de vijfde minuut nam Inter de leiding. Een voorzet van Alessandro Bastoni vanaf links belandde bij Federico Dimarco, die na de stuit verdienstelijk binnenschoot: 1-0.

Zo'n tien minuten voor tijd gooiden i Nerazzurri de wedstrijd in het slot. Een lage voorzet vanaf rechts van Dumfries kon door Alexis Sánchez in een leeg doel worden geschoven: 2-0. Voor de voormalig rechtsback van Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en PSV betekende het zijn eerste assist sinds oktober 2023.

Inter - Empoli 2-0

5' 1-0 Federico Dimarco (assist: Alessandro Bastoni)81' 2-0 Alexis Sánchez (assist: Denzel Dumfries)