‘Twee sterspelers van Oranje verzetten zich hevig tegen komst Van Gaal’

Zaterdag, 17 juli 2021 om 22:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:37

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn woedend over de plannen van de KNVB om Louis van Gaal aan te stellen als bondscoach van Oranje, zo meldt The Mirror. Volgens de boulevardkrant drongen de twee sterspelers van het Nederlands elftal bij de KNVB aan op de komst van Henk ten Cate. Laatstgenoemde liet via De Telegraaf doorschemeren geen interesse te hebben. Van Dijk heeft de berichtgeving inmiddels op Twitter ontkend.

Naast aanvoerder Van Dijk en vice-aanvoerder Wijnaldum zouden nog enkele Oranje-spelers rebelleren tegen de aanstelling van Van Gaal. Zij wilden dus Ten Cate, die al via de media bedankte. "Ik ben niet beschikbaar", zei de trainer van Al-Wahda. "Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal bij de KNVB, red.) mag me zeker een keer bellen. Niet voor de functie van bondscoach, maar om namens de KNVB eindelijk een keer excuses te maken voor de karaktermoord, die de voetbalbond in 2017 op me probeerde te plegen." Ten Cate werd toen benaderd als bondscoach, maar de KNVB koos op het laatste moment voor Dick Advocaat.

This story is completely false. It’s never been more important for journalists to tell the truth and not just make stuff up. Shame on you Mr. @MullockSMirror https://t.co/aYRDvqSk21 — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 17, 2021

Het is overigens niet voor het eerst dat de naam van Ten Cate in verband wordt gebracht met de spelersgroep van Oranje. In september vorig jaar was de KNVB op zoek naar een vervanger voor Ronald Koeman. Toen meldde Kees Jansma in de talkshow van Voetbal International dat de spelersraad, die toen bestond uit Virgil van Dijk, Kevin Strootman, Ryan Babel, Matthijs de Ligt en Daley Blind, had gevraagd om Ten Cate. De KNVB besloot uiteindelijk om voor Frank de Boer te gaan, die na het mislukte EK vertrok.

Van Gaal kreeg vorige week bezoek van Nico-Jan Hoogma en Eric Gudde van de KNVB. Aan de aanstelling van de coach zitten wat haken en ogen, zo bracht Valentijn Driessen van De Telegraaf naar buiten. Van Gaal is woonachtig in Portugal en zou bij een aanstelling als bondscoach te maken krijgen met de Nederlandse belastingdienst. Ook zou de KNVB moeite hebben om de stafleden die Van Gaal wil los te weken bij hun werkgevers.

Reactie van Virgil van Dijk

Van Dijk ontkent de berichtgeving van The Mirror stellig. "Dit verhaal is compleet onwaar", aldus de dertigjarige verdediger van Liverpool. "Het is nog nooit zo belangrijk geweest voor journalisten om de waarheid te vertellen en niet alleen maar dingen te verzinnen. Ga je schamen, meneer Simon Mullock", zo verwijst hij naar de journalist achter het verhaal.