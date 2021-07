Driessen weet salaris Van Gaal bij de KNVB: ‘Dat is peanuts voor hem’

Woensdag, 14 juli 2021 om 09:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:38

Alles lijkt erop te wijzen dat Louis van Gaal de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt. De 69-jarige oefenmeester staat bovenaan het wensenlijstje van de KNVB, dat zelfs al met een delegatie afreisde naar Portugal om de stemming te peilen. Volgens chef voetbal Valentijn Driessen van De Telegraaf verlopen de onderhandelingen goed, alleen dient er nog wel een obstakel overwonnen te worden. Een fiscale obstakel, zo meldt hij. Van Gaal is woonachtig in Portugal en zou om die reden eventueel problemen kunnen krijgen met de belastingdienst.

Volgens Driessen dient er daarom nog een belangrijk aspect overwonnen te worden. "Er ligt een fiscale hobbel, wat ik ervan begrepen heb. Die zal uit de weg geruimd moeten worden", vertelde Driessen dinsdagavond bij De Oranjezomer. "Wat het precies inhoudt, weet ik niet precies. Maar het heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat hij in Portugal woont. Kom je dan onder het Nederlands belastingrecht of onder het Portugese belastingrecht? Daar zullen gesprekken over moeten volgen met de fiscus in Nederland, denk ik."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Driessen heeft het te maken met de vermogensrendementsheffing. Dat is de belasting die iemand betaalt over het vermogen. Ook al behaalt Van Gaal over het geheel geen rendement, dan nog zou hij verplicht zijn om belasting af te dragen aan de belastingdienst. "Als je heel veel geld hebt, dan moet je daar een fictief bedrag over betalen", vervolgt Driessen. "Ook als je daar wel of geen winst over maakt. Dat kan op het moment als je heel veel gaat verdienen. Als je bijvoorbeeld dertig miljoen hebt en je moet hier vermogensrendementsheffing of belasting gaan betalen, gaat het lelijk in de papieren lopen."

René van der Gijp denkt dat het om een belastingpercentage van dertig procent gaat. "In het land waar je woont, betaal je dan de rest", aldus Van der Gijp, die de woorden van Driessen sterk in twijfel trekt. "Ik denk niet dat jij hier gelijk in hebt." Waarop Genee Van der Gijp meteen van repliek dient. "Wij gaan hier toch niet de deskundige uit lopen hangen?" Driessen denkt tot slot te weten wat Van Gaal gaat opstrijken bij KNVB, mocht hij in zee gaan met de Nederlandse voetbalbond. "Dat is 1,2 miljoen euro, dat is peanuts voor hem."