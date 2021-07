Gianluca Di Marzio: Tadic staat na contact open voor vertrek bij Ajax

Zaterdag, 3 juli 2021 om 07:24 • Chris Meijer • Laatste update: 08:50

AC Milan denkt serieus aan de komst van Dusan Tadic, zo weet Gianluca Di Marzio te melden. Volgens de Italiaanse transferexpert, die werkzaam is voor onder meer Sky Italia, staat de 32-jarige aanvoerder van Ajax open voor een overstap naar Italië. Er zou reeds contact zijn geweest tussen AC Milan en de entourage van Tadic, al valt nog te bezien in hoeverre Ajax bereid is mee te werken aan zijn vertrek.

De nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen is actief op zoek naar versterkingen. AC Milan keert komend seizoen terug in de groepsfase van de Champions League, waardoor i Rossoneri ook iets meer te besteden hebben op de transfermarkt. ESPN meldde eerder deze week al dat AC Milan op het punt stond om tien miljoen euro naar Everton over te maken voor James Rodríguez, die de opvolger moet worden van de transfervrij naar Internazionale vertrokken Hakan Çalhanoglu.

Di Marzio verzekert dat Tadic nu op het verlanglijstje is verschenen om de voorste linie te versterken. Die interesse staat los van de afloop van de onderhandelingen rond Olivier Giroud, die moet worden overgenomen van Chelsea. Er zou reeds contact hebben plaatsgevonden tussen Tadic en AC Milan, waarbij de Italiaanse club te horen heeft gekregen dat de Servische aanvaller geïnteresseerd is in een overstap naar Milaan. Ajax zal echter niet graag willen meewerken aan het vertrek van Tadic.

Tadic ligt voorlopig nog vast tot medio 2026 in Amsterdam en er werd verondersteld dat het de bedoeling was dat hij zijn actieve carrière bij Ajax zou afsluiten, om vervolgens ook daar zijn trainersloopbaan te beginnen. Ajax nam de aanvaller in de zomer van 2018 voor 13,7 miljoen euro over van Southampton en beleeft sindsdien veel plezier van hem. In 149 officiële wedstrijden was Tadic voorlopig goed voor 76 doelpunten en 70 assists. Overigens werd Tadic een jaar geleden al gelinkt aan een vertrek bij Ajax, toen Barcelona in de markt was. “Die kans was er vorig jaar, maar ik heb het niet gedaan. Dit is mijn club en daar doe ik alles voor”, zei Tadic in een interview met De Telegraaf.