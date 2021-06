Inbrengen Promes gekraakt: ‘Een mythe waarin alleen De Boer gelooft’

Maandag, 28 juni 2021 om 12:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:00

Er is ook verbijstering bij Henk Spaan over het inbrengen van Quincy Promes voor Donyell Malen op het moment dat Oranje met tien spelers stond in het EK-duel met Tsjechië (0-2) van zondagavond. De columnist heeft geen enkel begrip voor de keuze van bondscoach Frank de Boer, die dan ook een 4 krijgt als rapportcijfer na de pijnlijke afgang van Oranje in Boedapest.

"De naam van Dick Advocaat moet miljoenen keren zijn gevallen bij de wissel van Promes voor Malen", verwijst Spaan in zijn bijdrage voor Het Parool naar de wissel van de toenmalige bondscoach op het EK van 2004. De uitblinkende Robben moest destijds tegen Tsjechië (2-3 nederlaag) plaatsmaken bij een 2-1 voorsprong, met uiteindelijk fatale gevolgen voor Oranje. "Malen die sneller was dan de Tsjechische verdediging. Promes die ‘scoort in Rusland’ (bij Spartak Moskou, red.) is een sinterklaasmythe waarin alleen De Boer gelooft. Advocaat haalde zijn beste man Robben eruit, een wissel die hij nog steeds verdedigt. Ik vond het vervangen van Malen nog erger dan het inbrengen van die Promes."

Ook een andere wissel van De Boer in de tweede helft zorgde voor ongeloof en ergernis bij Spaan. "En toen kregen we in de 72ste minuut tot overmaat van ramp ook Weghorst nog voor de kiezen, die allang had laten zien dat dit niveau voor hem nog minder is weggelegd dan voor de rest", zo velt de sportjournalist een keihard oordeel over de boomlange spits. "Dit is dus de zoveelste nederlaag van het Nederlands elftal die we nog lang zullen moeten meetorsen. Hoeveel kinderen zijn gisteren snikkend naar bed gegaan, zoals mijn dochter na Brazilië-Nederland in 1998? Ik ben dat nooit vergeten", aldus de teleurgestelde Spaan.

Het vervangen van Malen door Promes was ook voor onder meer Wesley Sneijder reden om hard uit te halen naar De Boer. "Die wissel… Ik had nóóit Malen eraf gehaald", zei de recordinternational zondagavond bij de NOS. De oud-middenvelder kreeg bijval van Rafael van der Vaart. "Dan ben je coach en krijgt een speler een rode kaart (Matthijs de Ligt, red.), dat is gewoon vervelend. Dan breng je Promes en haal je je gevaarlijkste man eraf. Zit er dan niemand op de bank die zegt: 'zullen we het niet doen? Zullen we Memphis op links en Malen in het centrum houden?'"