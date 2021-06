De Ligt reageert op ‘meneer Van Basten’: ‘Ik ben blij met de kritiek’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 12:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:10

Matthijs de Ligt heeft vrijdagmiddag op de persconferentie van het Nederlands voor het eerst gereageerd op de kritiek die Marco van Basten op hem had donderdagavond. De analist zag de centrumverdediger tegen Oostenrijk (2-0) de nodige dingen fout doen en haalde dat naar voren in zijn analyse voor de NOS. Van Basten vindt vooral dat De Ligt meer leiding moet geven aan de achterhoede van Oranje.

"De Ligt is een centrale verdediger en hij moet meer leiding geven", zo oordeelde Van Basten na afloop van de tweede groepswedstrijd van Oranje op het EK. "Of Stefan de Vrij moet met zijn man mee, of hij moet zelf mee, of hij moet stappen", kreeg de mandekker als advies mee. "Je moet je laten horen, laten gelden. Want jij moet de verdediging leiden. Hij loopt gewoon achter zijn man aan en laat een gapend gat achter. De Ligt is naar Italië gegaan om te leren verdedigen, maar ik denk dat hij weinig heeft opgestoken daar. Op basis van dit soort momenten. Dit zijn de dingen waar het om gaat. Hij geeft als laatste man leiding aan Daley Blind en De Vrij. Als hij meegaat, moet hij honderd procent zeker de bal hebben. Maar hij loopt mee en als die andere speler diepgaat, loop je zo vrij naar het doel."

De Ligt wordt vrijdag geconfronteerd met de woorden van Van Basten. "Ik heb het meegekregen", bevestigt de verdediger van Oranje. "En als iemand als meneer Van Basten kritiek heeft, dan ga je toch even kijken. Hij heeft ook in Italië gespeeld, net als ik. Ik weet hoe ze daar denken, altijd vanuit de zone. Hij had het ook over de communicatie, dat ging gisteren goed (tegen Oostenrijk, red.), maar dat kan altijd beter. Ook al gaat het goed, je moet altijd dingen proberen te verbeteren", kijkt De Ligt kritisch naar zijn eigen functioneren.

"Ik ben blij met het compliment en de kritiek, dan kan ik mijzelf alleen maar verbeteren. En als iemand als Meneer van Basten dat zegt is dat alleen maar mooi", voegt De Ligt daaraan toe. ESPN-verslaggever Pascal Kamperman merkt vervolgens op dat De Ligt in de slotfase tegen Oostenrijk niet helemaal meer fris leek, wat de speler in kwestie kan beamen. "Op het einde had ik last van kramp, het was de eerste wedstrijd in twee weken. Ik heb niet veel kunnen trainen, omdat de groep veel wedstrijden speelde. Dan is het wel aanpoten."

De Ligt voelt er weinig voor om het derde groepsduel te laten schieten, daar Oranje reeds is verzekerd van een plaats in de achtste finale van het EK. "Ik wil altijd spelen, dan ben ik ook altijd het scherpst. Ik wil altijd spelen, dus ook tegen Noord-Macedonië. Het is geen veredelde oefenwedstrijd, het is gewoon een EK-wedstrijd. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd, ook al zit er tien dagen naar de achtste finale toe", doelt De Ligt op het feit dat Oranje op zondag 27 juni het EK hervat in de Puskas Arena in Boedapest.