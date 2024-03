Matthijs de Ligt gaat in op transfermogelijkheden en heeft resoluut antwoord

Matthijs de Ligt is niet van plan komende zomer een transfer te maken. Bij Bayern München is de centrumverdediger dit seizoen lang niet altijd zeker van een basisplek, maar De Ligt hoopt desondanks ook volgend seizoen het rode tricot van Der Rekordmeister te dragen. Dat geeft hij aan voor de camera van de Duitse tak van Sky Sport.

Sinds maart 2023 staat Thomas Tuchel aan het roer bij Bayern. De Duitse trainer, die eerder oder meer Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Chelsea coachte, kiest niet steevast voor De Ligt in het hart van zijn defensie.

De Oranje-international heeft te maken met forse concurrentie in de vorm van Dayot Upamecano en Kim Min-jae. In de afgelopen winterse transferperiode kwam Eric Dier daar nog eens bij.

De laatste weken krijgt De Ligt steeds vaker een basisplek van Tuchel, maar voorheen gaf de keuzeheer de voorkeur vooral aan Upamecano en Kim. Het is echter al zeker dat Bayern na dit seizoen met een andere trainer in zee gaat en dus ziet De Ligt zijn kansen schoon.

Na afloop van het oefenduel tussen Duitsland en Nederland (2-1) wordt de voormalig Ajacied gevraagd of hij bezig is met een transfer voor komende zomer. "Nee, nee, ik ben tevreden bij Bayern", antwoordt de mandekker.

"De club en de fans hebben me altijd gesteund en ik voel me goed", vervolgt De Ligt. "Ik ben erg tevreden op het moment en hopelijk zitten er een hoop mooie wedstrijden in het verschiet en kunnen we ver komen in de Champions League."

"Tuurlijk, als je niet speelt... je ziet het nu ook met Upamecano en Kim. Ze hebben niks gezegd, maar er wordt wel geschreven dat bepaalde clubs hen willen hebben. Maar dat is een probleem van de media."

