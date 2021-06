Van Basten is hard: ‘Ik denk dat De Ligt weinig heeft opgestoken daar’

Marco van Basten is na afloop van de 2-0 overwinning van Oranje op Oostenrijk kritisch op Matthijs de Ligt. In de studio van de NOS wordt een moment uit de eerste helft van het duel in de Johan Cruijff ArenA uitgelicht, waar Marcel Sabitzer een vrije doortocht richting het doel leek te krijgen doordat De Ligt meeliep met Michael Gregoritsch. Van Basten komt op basis van dat moment tot de conclusie dat De Ligt niks heeft opgestoken in Italië.

“Als je kijkt naar hoe vaak Stekelenburg de lange bal moet hanteren en dus niet kan opbouwen, is dat niet iets positiefs. Dan is het fifty-fifty en wordt het een soort vechtvoetbal. Ik denk dat je als bovenliggende partij van achteruit meer overzicht en controle moet hebben, om voetballend naar voren te komen. Dan kan je een wedstrijd gaan domineren, dat heb ik nu niet gezien”, zo begint Van Basten zijn analyse. Vervolgens wordt het moment uitgelicht waarop er een gat in de verdediging ontstaat doordat De Ligt meeloopt met Gregoritsch.

Het moment waarop Van Basten en Perez doelen.

“Dat is absoluut wat je niet wil, als je met drie centraal speelt”, zo analyseert Kenneth Perez het moment in de eerste helft. “Dan denk ik iets verder, want de poule is gedaan. Als je straks tegen goede tegenstanders moet gaan spelen... Er waren heel veel momenten waar die drie gewoon bleven staan en dan wordt het heel moeilijk voor de drie middenvelders om dat op te lossen. Ik denk dat het te kwetsbaar is tegen landen als Duitsland en Frankrijk.”

“De Ligt is een centrale verdediger en hij moet meer leiding geven”, zo haakt Van Basten in. “Of De Vrij moet met zijn man mee, of hij moet zelf mee, of hij moet stappen. Je moet je laten horen, laten gelden. Want jij moet de verdediging leiden. Hij loopt gewoon achter zijn man aan en laat een gapend gat achter. De Ligt is naar Italië gegaan om te leren verdedigen, maar ik denk dat hij weinig heeft opgestoken daar. Op basis van dit soort moment. Dit zijn de dingen waar het om gaat. Hij geeft als laatste man leiding aan De Ligt en De Vrij. Als hij meegaat, moet hij honderd procent zeker de bal hebben. Maar hij loopt mee en als die andere speler diepgaat, loop je zo vrij naar het doel.”

Perez neemt het enigszins voor De Ligt op. “Het is veel gevraagd voor een jonge speler. Marco heeft een stuk hoger gevoetbald dan de meeste mensen. In deze situatie lijkt het me heel uitnodigend om mee te lopen met je man, waarna het moeilijk is nog contact met Daley Blind te krijgen. Blind moet het zien, ik vind dat hij vijf of tien meter naar binnen moet lopen”, geeft Perez te kennen. Van Basten: “Je ziet alles voor je, dus je moet hardop denken. Als jij met je man meegaat, moet je Blind naar binnen roepen.”

“Ik heb mijn best gedaan. Ik had het gevoel dat het goed in elkaar zat. Als ik er niet was, dan was Stefan of Daley er wel. We hebben een goede wedstrijd op de mat gelegd, volwassen. Verdedigend weinig weggeven en zelf meer gecreëerd”, zo analyseert De Ligt zelf voor de camera van de NOS. De verdediger van Juventus toont zich content met het 5-3-2-systeem. “Als het lukt is het geweldig. Toen hadden we er drie dagen op getraind en ging het minder. Dag voor dag trainden we het, het loopt nu veel beter.”

“Tegenstanders hebben moeite om tegen ons te spelen. Vandaag hebben we best vaak de lange bal gehanteerd. Als Ajax-speler voelt dat toch raar, maar het is toernooivoetbal”, vervolgt De Ligt, die zich in de laatste minuut moest laten wisselen met kramp. “Als je het zegt dan schaam je je er een beetje voor. De laatste wedstrijd voor mij is volgens mij zestien dagen geleden, tegen Schotland. Verder heb ik niet veel kunnen doen om de lies niet te belasten. Ik heb vier dagen weer wat kunnen trainen, maar dat doe je niet te hard omdat de jongen moeten rusten na de vorige wedstrijd.”