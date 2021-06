‘Elke speler van het Nederlands elftal zou een toevoeging zijn voor Duitsland’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 12:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:27

Frank Wormuth is van mening dat iedere speler van het Nederlands elftal van toegevoegde waarde zou zijn voor de nationale ploeg van Duitsland. Dat zei de oefenmeester van Heracles Almelo dinsdagochtend in de liveshow van Voetbal International. Duitsland kent niet zijn beste fase en staat dinsdagavond met Frankrijk direct tegenover wellicht de grootste kanshebber voor de Europese titel. Het kan voor de Duitsers nog weleens een hels karwei worden om Groep F, waar ook Portugal deel van uitmaakt, door te komen.

Duitsland kende geen vlekkeloze aanloop richting het EK en ging eind maart in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië (1-2) nog pijnlijk onderuit. Noord-Macedonië is maandag de tegenstander van Oranje. Wormuth voorziet echter geen problemen voor Oranje. "Elke speler van het Nederlands elftal zou een toevoeging zijn voor Duitsland", vertelt hij. "Ze voetballen allemaal op het hoogste niveau. In Duitsland hebben ze een wissel en komt er een nieuwe generatie aan. Ik denk dat Joachim Löw iedere speler van het Nederlands elftal zou willen hebben. Ik zou niet direct zeggen dat Dumfries aan de rechterkant zou staan, maar iedereen kan een toevoeging zijn binnen de Duitse ploeg."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wormuth kijkt met bewondering naar de ploeg van bondscoach Frank de Boer en ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor Wout Weghorst. "Dat is geen typische Nederlandse voetballer", gaat de Duitse oefenmeester verder. "Dat is Myron Boadu veel meer. En Memphis Depay en Donyell Malen. Maar het is belangrijk dat je niet allemaal dezelfde type voetballers op het veld hebt. Je moet verschillende type spelers hebben. Daarom is Weghorst heel belangrijk voor de ploeg. Hij speelt niet mooi en op techniek, maar hij heeft een neusje voor de goal. Ook houdt hij zijn lichaam altijd goed tussen de tegenstander en de bal. Dat is belangrijk."

Duitsland begint het EK dinsdagavond met de lastige openingswedstrijd tegen Frankrijk. Löw speelde tijdens de laatste oefeninterlands in een 3-4-3-formatie, waarbij voor Robin Gosens en Joshua Kimmich op de rechter- en linkerflank een prominente rol was weggelegd. "Dat is een Nederlandse spelopvatting, 3-4-3", vertelt Wormuth. "De reden dat dat Kimmich op het middenveld staat is dat Duitsland geen typische rechtsback heeft. Lukas Klostermann maakt deel uit van de selectie, maar is ook geen echte rechtsback. Frankrijk heeft voorin een raket met Kylian Mbappé. Verder moeten we afwachten of Oliver Giroud gaat spelen of Karim Benzema."