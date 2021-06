Feyenoord met vier spelers hofleverancier in Elftal van het Jaar van ESPN

Woensdag, 9 juni 2021 om 15:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:19

ESPN heeft het Elftal van het Jaar bekendgemaakt over het afgelopen seizoen. De betaalzender bood supporters van alle clubs de gelegenheid om te stemmen op hun favoriet op de verschillende posities. In totaal brachten ruim 150.000 mensen hun stem uit, waarbij Feyenoord als grote winnaar uit de bus kwam. De Rotterdammers leveren liefst vier spelers af en mogen zich daarmee hofleverancier noemen. Erik ten Hag is verkozen tot trainer van het jaar en maakt zodoende ook onderdeel uit van het team.

Supporters hadden via de socialmediakanalen van ESPN de mogelijkheid om op elke positie een favoriete speler te kiezen uit vijf door de betaalzender voorgeselecteerde suggesties. Dat zorgde ervoor dat Joël Drommel als doelman werd verkozen. De goalie van FC Twente, die deze zomer overstapt naar PSV, meldt zich als enige speler van de Enschedeërs in het elftal van het jaar. Op de rechtsbackpositie is de eerste Feyenoorder terug te vinden in de persoon van Lutsharel Geertruida. Hij wordt in het hart van de verdediging gesteund door Jurriën Timber en Marcos Senesi en ziet op links een plek weggelegd voor Owen Wijndal van AZ.

?? In totaal zijn er meer 150 duizend stemmen uitgebracht op de socials van ESPN. ?? En dit is volgens jullie het elftal van het jaar! — ESPN NL (@ESPNnl) June 9, 2021



Op het middenveld hebben de volgers van ESPN opvallend genoeg gekozen voor Sander van de Streek als aanjager. De middenvelder van FC Utrecht maakte geen bijzonder sterk seizoen door, maar kon wel rekenen op waardering van de kijkers. Naast hem staan Ryan Gravenberch van Ajax en Jens Toornstra van Feyenoord. In de voorhoede is uiteraard een plek ingeruimd voor topscorer Giorgos Giakoumakis. De spits van VVV-Venlo was afgelopen seizoen goed voor 26 doelpunten in de Eredivisie en het moet raar lopen wil de Griek deze zomer geen mooie transfer maken.

In de voorhoede is Steven Berghuis de vierde en laatste Feyenoorder in het elftal. De aanvoerder staat op zijn vertrouwde rechtsbuitenpositie. Aan de linkerkant is Cody Gakpo de enige PSV'er in het elftal. Het elftal wordt aangevoerd door Erik ten Hag als trainer van het jaar. De oefenmeester van Ajax won de landstitel, veroverde de TOTO KNVB Beker ten koste van Vitesse en reikte tot de kwartfinale van de Europa League. Daarin werd hij met zijn ploeg uitgeschakeld door AS Roma.