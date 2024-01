Marsman keert definitief terug in Nederland en tekent een contract tot de zomer

Nick Marsman vervolgt zijn loopbaan definitief bij ADO Den Haag, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 33-jarige doelman was transfervrij en tekent een contract voor een half jaar bij de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie.

Joris Mathijsen, technisch directeur bij ADO, is in zijn nopjes met de komst van Marsman. “Door de langdurige blessure van Hugo Wentges en deelname van Kilian Nikiéma aan de Afrika Cup wilden we onze selectie versterken met een ervaren doelman om het keepersteam weer compleet te maken. Met Marsman hebben we die gewenste versterking gevonden.”

?? ???????????? ????????! De 33-jarige keeper tekende vandaag een contract die hem tot aan het einde van het seizoen aan de club verbindt. Lees meer ?? https://t.co/ViZg1d8qTN — ADO Den Haag (@ADODenHaag) January 10, 2024

ADO wil zich tijdens de winterse transferwindow in iedere linie versterken, zo meldde clubwatcher Jim van der Deijl van Omroep West maandag al. De interesse in de 31-jarige spits Alex Schalk was al bekend. Daarnaast werkt ADO ook aan een terugkeer van Jens Toornstra en wordt er gesproken met verdediger Jordy Buijs. Marsman heeft het keepersgilde dus versterkt.

ADO wil dit seizoen koste wat kost promoveren naar de Eredivisie. De ploeg van Kalezic staat momenteel derde in de Keuken Kampioen Divisie, twee punten achter Roda JC. Koploper Willem II is de winterstop ingegaan met een voorsprong van acht punten.

Toornstra

Naar verluidt werken de Hagenezen aan een terugkeer van Toornstra. De inmiddels 34-jarige middenvelder speelde tussen 2009 en 2013 in totaal 118 officiële duels namens ADO, waarin hij tot 17 goals en 13 assists kwam.

Toornstra verdiende uiteindelijk een transfer naar FC Utrecht, dat hem anderhalf jaar later voor bijna vier miljoen euro verkocht aan Feyenoord. De middenvelder keerde in de zomer van 2022 terug bij Utrecht, maar is daar gedurende dit seizoen zijn basisplaats kwijtgeraakt.

Buijs

Voor de 35-jarige Buijs lonkt een terugkeer naar Nederland. De verdediger heeft een aanbieding van ADO in beraad. Buijs speelde de afgelopen vijf seizoenen in de Japanse J-League voor drie clubs: V-Varen Nagasaki, Kyoto Sanga en Fagiano Okayama.

In Nederland kwam hij eerder uit voor De Graafschap, NAC Breda, sc Heerenveen en Roda JC. De routinier bood zichzelf enkele weken geleden tevergeefs aan bij NAC en kan nu een contract ondertekenen bij de concurrent.

Eerder werd ook al bekend dat ADO zich hoopt te versterken met Schalk. De spits stond de afgelopen twee jaar onder contract bij de Japanse topclub Urawa Red Diamonds en is na acht seizoenen in het buitenland mogelijk weer te bewonderen in de Keuken Kampioen Divisie. Supporters van NAC maakten zich sterk voor een terugkeer van de Bomber van Breda, maar zijn jeugdliefde liet sinds afgelopen lopen zomer niks meer van zich horen.

