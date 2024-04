FC Utrecht scoort vijf keer en komt probleemloos langs PEC Zwolle

FC Utrecht heeft woensdagavond een ruime zege geboekt op PEC Zwolle. Beide ploegen wisten voor de rust amper te overtuigen, maar in het tweede bedrijf kwamen ze tot zes doelpunten. Utrecht maakte daarvan ruimschoots de meeste: 5-1.

De eerste helft was van beide ploegen enigszins timide. De eerste 45 minuten werden gekenmerkt door een aanvallend weinig overtuigend Utrecht en een PEC dat de opbouw al vaak op het middenveld moest staken.

Toch was er één grote kans vóór de theepauze. In minuut 34 kwam Utrecht er dan toch door en kreeg het via Victor Jensen een goede mogelijkheid. De Deense middenvelder had moeite met afronden en vond uiteindelijk de paal.

De matige eerste helft was voor Utrecht-trainer Ron Jans reden genoeg om in te grijpen. De oefenmeester bracht liefst drie wissels in het veld, waaronder aanstaand pensionado Mark van der Maarel. PEC moest noodgedwongen ook wisselen: Bram van Polen werd geblesseerd vervangen door Silvester van der Water.

In het tweede bedrijf was hel al snel twee keer raak. Nadat een voorzet van Van der Maarel op de paal werd gekopt in minuut 47, kon Sam Lammers simpel de rebound intikken: 1-0. Die stand zou niet lang op het scorebord te zien zijn.

Zo'n twee minuten later tekende Jens Toornstra namelijk voor een verdubbeling van de marge. De middenvelder legde aan van grote afstand en schoot voortreffelijk raak: 2-0.

Toornstra schiet op fantastische wijze de 2-0 tegen de touwen! ??#utrpec — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2024

Na een klein uur spelen dacht PEC weer aanspraak te maken op een resultaat. Lennart Thy tekende voor de 2-1 en zo konden de Zwollenaren gaan jagen op een gelijkmaker.

De realiteit bleek volledig anders. Een dubbelslag van invaller Isac Lidberg betekende de 3-1 en 4-1, waardoor de Zwolse hoop definitief was gevlogen. De late 5-1 van Adrian Blake, die pas voor de derde keer in actie kwam voor Utrecht dit Eredivisie-seizoen, was er vooral een voor de statistieken.

