Ajax meldt zich opnieuw in Zwolle voor Rav van den Berg

Donderdag, 3 juni 2021 om 15:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:02

Ajax onderneemt een nieuwe poging om Rav van den Berg binnen te halen, zo meldt De Stentor. De zestienjarige verdediger van PEC Zwolle, die op 1 mei zijn officiële debuut maakte tegen Vitesse, is in gesprek met de Amsterdammers over een overgang. Een jaar geleden liet Van den Berg de kans om naar Ajax gaan nog lopen en ondertekende hij zijn eerste profcontract bij PEC Zwolle.

Daarmee stelt Ajax de jonge centrumverdediger voor een nieuwe keuze over zijn toekomst. PEC Zwolle heeft Van den Berg toestemming gegeven om met de hoofdstedelingen te praten en tegelijkertijd een nieuw contractvoorstel bij hem neergelegd. De mandekker kan zijn medio 2022 (met de optie voor nog een seizoen) aflopende verbintenis in Zwolle verlengen en opwaarderen.

Van den Berg voerde exact een jaar geleden ook al gesprekken met Ajax en overigens ook met PSV. Destijds besloot het talent dat het beter was voor zijn ontwikkeling om bij PEC Zwolle te blijven. Dit seizoen zat hij geregeld op de bank bij het eerste elftal en mocht hij tegen Vitesse (2-1 verlies) in de 31ste speelronde van de Eredivisie zelfs de volledige wedstrijd spelen. Rav van den Berg is overigens het jongere broertje van Sepp, die PEC Zwolle twee jaar geleden voor ruim twee miljoen euro verkocht aan Liverpool.