Chelsea verslikt zich en moet flink aan de bak om EFL Cup-finale te halen

Chelsea heeft dinsdagavond een pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij Middlesbrough: 1-0. Het Londense miljardenelftal kwam een typische Championship-treffer van Hayden Hackney niet meer te boven. Daardoor wacht over twee weken een belangrijke return in Londen, om een blamage te voorkomen en alsnog de EFL Cup-finale op Wembley te halen.

Bij Middlesbrough, dat momenteel twaalfde staat in de Championship, stonden Rav van den Berg en Alex Bangura in de basis. Laatstgenoemde moest zich na twintig minuten echter al laten vervangen door manager Michael Carrick, toen de voormalig linksback van SC Cambuur naar zijn hamstring greep. Daarvoor moest het Manchester United-icoon Emmanuel Latte Lath al na vijf minuten noodgedwongen wisselen voor Joshua Coburn.

Chelsea, de huidige nummer tien van de Premier League, trad aan met voormalig PSV’er Noni Madueke als rechtsbuiten. Verder ruimde manager Mauricio Pochettino een basisplaats in voor grote namen als Thiago Silva, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Raheem Sterling en Cole Palmer.

The Blues waren in balbezit zeer dominant, maar toonden zich in het Riverside Stadium niet effectief voor het vijandelijke doel. Met name Palmer kreeg voor rust een behoorlijk aantal kansen om Chelsea op voorsprong te zetten. De grootste kreeg hij in blessuretijd, toen hij een rebound na een schot van Fernández huizenhoog over schoot.

Even daarvoor had Middlesbrough tegen de verhouding in de voorsprong op zich genomen. Na een ouderwetse loeier naar voren belandde de bal bij Isaiah Jones, die rustig bleef en Hackney perfect bediende. Een lage schuiver was Chelsea-doelman Djordje Petrovic te machtig: 1-0.

In het tweede bedrijf creëerde Chelsea een stuk minder dan voor rust. Waar het balbezit nog meer toenam, werden het aantal kansen juist minder. Ook met invallers Mykhailo Mudryk en Armando Broja in de ploeg slaagden de Londenaren er niet in het net te vinden, waardoor een spannende terugwedstrijd wacht.

De return op Stamford Bridge staat over twee weken op de planning. Om 21:00 uur strijden de elftallen van Carrick en Pochettino dan om een finaleplaats op Wembley. Morgenavond spelen Liverpool en Fulham op Anfield de heenwedstrijd van de andere halve finale. Op 24 januari wacht vervolgens de return van dat duel.

