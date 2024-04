Crysencio Summerville schittert opnieuw en bezorgt Leeds United belangrijke zege

Crysencio Summerville was maandagavond andermaal belangrijk voor Leeds United in het gewonnen uitduel met Middlesbrough: 3-4. De 22-jarige Rotterdammer was in het Riverside stadium goed voor twee doelpunten en een assist, waardoor the Whites mogen blijven dromen van de Premier League.

Summerville was maandagavond de enige Nederlander in de basiself van Leeds United. Joël Piroe kwam een kwartier voor het laatste fluitsignaal als invaller binnen de lijnen, terwijl Pascal Struijk kampt met een liesblessure. Bij Middlesbrough stonden Anfernee Dijksteel en Rav van den Berg aan de aftrap.

Summerville maakte zijn eerste doelpunt, de 1-1 van Leeds United, na een klein kwartier vanaf de strafschopstip.

Summerville maakte zijn eerste doelpunt, de 1-1 van Leeds United, na een klein kwartier vanaf de strafschopstip. Vervolgens gaf hij met een briljante steekbal een heerlijke assist bij de 2-3 van Wilfried Gnonto. Summerville bekroonde zijn wedstrijd met een fraai doelpunt. De Rotterdammer krulde na een uur op karakteristieke wijze de 2-4 binnen. Na afloop werd de Nederlandse jeugdinternational uitgeroepen tot Sky Sports Player of the Match.

De cijfers van Summerville op het tweede niveau van Engeland zijn indrukwekkend. De pijlsnelle buitenspeler kwam in alle competities al 3.488 minuten in actie namens Leeds United, verdeeld over 44 optredens. Daarin was hij goed voor twintig doelpunten en 10 assists. Op Elland Road ligt hij nog tot medio 2026 vast.

Door de zege staat Leeds United (90 punten) momenteel op de tweede plek in het Championship, met een punt minder dan Leicester City (91 punten), dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft. Ipswich Town (89 punten), dat eveneens een wedstrijd minder speelde dan Leeds United, is ook nog in de race voor directe promotie.

Middlesbrough - Leeds United 3-4

7’ 1-0 Isaiah Jones (assist: Emmanuel Latte Lath)14’ 1-1 Crysencio Summerville (penalty)18’ 1-2 Patrick Bamford (assist: Junior Firpo)30’ 2-2 Emmanuel Latte Lath (assist: Finn Azaz)39’ 2-3 Wilfried Gnonto (assist: Crysencio Summerville)61’ 2-4 Crysencio Summerville (assist: Junior Firpo87’ 3-4 Emmanuel Latte Lath (assist: Alex Gilbert)



