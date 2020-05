Toptalent van PEC Zwolle ‘negeert flirtend Ajax’ en wijst ook PSV af

Rav van den Berg heeft zijn eerste profcontract bij PEC Zwolle ondertekend, zo meldt De Stentor zondagavond. Het vijftienjarige talent uit de jeugdopleiding zette vrijdag zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen, met de optie voor een extra jaar. De krant spreekt van een 'stunt', daar topclubs uit binnen- en buitenland belangstelling hadden voor het jongere broertje van Liverpool-verdediger Sepp van den Berg.

Volgens het regionale dagblad zag Liverpool een hereniging tussen de gebroeders Van den Berg wel zitten, terwijl ook AC Milan de piepjonge Zwollenaar op de korrel had. Bovendien zou hij gesprekken hebben gevoerd met PSV en 'het flirtende Ajax' hebben genegeerd. In mei vorig jaar meldde fansite ForzaPECZwolle nog dat Van den Berg naar Ajax zou gaan, maar die overstap kwam uiteindelijk niet rond. Van den Berg speelde het afgelopen seizoen voor de Onder-17 van PEC. Hij trainde in januari, en in de afgelopen weken, wel mee met de hoofdselectie.

In januari reisde hij met de selectie mee naar Mijas voor het winterse trainingskamp en maakte hij zijn officieuze debuut in een met 3-1 verloren oefenduel met Zulte Waregem. Zijn officiële debuut volgde tot dusver nog niet. De jeugdinternational heeft zijn zinnen echter gezet op een doorbraak bij PEC in de Eredivisie, zo klinkt het. Samen met zijn ouders, het technisch hart en de hoofd opleidingen van de club is een ontwikkelingsplan opgesteld om richting dat punt toe te werken.

Tijdens het trainingskamp in Spanje raakte trainer John Stegeman al overtuigd van zijn potentieel. Intern wordt de jongeling, die 'voor zijn leeftijd over een imposant postuur en sterke passing beschikt', zelfs meer talent toegedicht dan zijn achttienjarige broer, die vorig jaar naar Liverpool verkaste voor bijna twee miljoen euro. De club slaat met het vastleggen van Van den Berg een grote slag, daar het bij een vertrek van het talent slechts een opleidingsvergoeding zou hebben ontvangen. Nu Van den Berg in ieder geval is vastgelegd tot medio 2022, heeft de club de regie over zijn toekomst.