Eén speler valt ernstig uit de toon bij het toch al zwakke Oranje

Woensdag, 2 juni 2021 om 22:40 • Laatste update: 22:42

Nederland is de voorbereidingscampagne op het EK begonnen met een gelijkspel tegen Schotland (2-2). Oranje speelde een zwakke wedstrijd, maar werd gered door twee knappe doelpunten van uitblinker Memphis Depay. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Schotland

SPELER CIJFER Tim Krul 5,5 Denzel Dumfries 5 Jurriën Timber 6,5 Stefan de Vrij 6,5 Matthijs de Ligt 3,5 Owen Wijndal 5 Marten de Roon 5,5 Georginio Wijnaldum - Frenkie de Jong - Memphis Depay 7 Wout Weghorst 5,5 Davy Klaassen 4,5 Ryan Gravenberch 5

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cijfers Oranje

Tim Krul: 5,5

Vroeg in de wedstrijd liet Krul zich kloppen door een laag schot van Jack Hendry. De doelman leek niet geheel vrijuit te gaan, al werd het hem lastig gemaakt doordat de bal door de benen van De Vrij ging. Daarna greep Krul goed in op een schot rechtdoor van Lyndon Dykes en pakte hij een voorzet van Andy Robertson klemvast. De tweede tegengoal was hem niet aan te rekenen. Verder hoefde hij geen noemenswaardige reddingen te verrichten.

Denzel Dumfries: 5

Dumfries dook als diepgaande rechtervleugelverdediger enkele keren gevaarlijk op. Eerst raakte hij na een passje van Weghorst vanaf de achterlijn de paal, daarna liep hij zich dood door de bal te ver voor zich uit te spelen. In verdedigend opzicht liet hij Stuart Armstrong na rust glippen langs de zijlijn en had hij een overtreding nodig om dat te voorkomen bij Kieran Tierney. Dumfries sprintte niet alert genoeg mee terug om te voorkomen dat Andy Robertson in 64ste minuut de beslissende voorzet kon geven bij de 1-2.

Jurriën Timber: 6,5

Van plankenkoorts had Timber bij zijn debuut in Oranje totaal geen last. De centrumverdediger viel vooral op door zijn rustige spel in de opbouw. Hij leidde met een perfecte lange pass op Wijnaldum de gelijkmaker van Depay in. Wel stond Timber ogenschijnlijk diep opgesteld bij het tweede Schotse doelpunt, waardoor hij geen bijdrage kon leveren aan het voorkomen daarvan.

Stefan de Vrij: 6,5

Opvallend waren de lange ballen van De Vrij op Wijndal, die keer op keer op maat waren. De centrumverdediger toonde zich ook in de lucht ijzersterk. Zo kopte hij alert een voorzet van James Forrest uit de doelmond aan het einde van de eerste helft, en de aansluitende hoekschop óók. Bij lange ballen klopte hij zijn directe tegenstander Dykes telkens simpel in de lucht. Hij kon een voorzet van Robertson bij het doelpunt van Nisbet niet blokken. Dat lag echter meer aan de slechte organisatie achterin dan aan De Vrij.

Matthijs de Ligt: 3,5

De Ligt leek zich niet happy te voelen aan de linkerkant van de driemansverdediging. Het ging in de openingsfase mis toen hij met zijn zwakkere linker een slechte lange pass op Depay leverde, hetgeen het tegendoelpunt inleidde. Ook daarna waren de voorzettingen van De Ligt niet bijster sterk. Na rust ging hij ernstig in de fout bij de tweede Schotse goal, door zijn tegenstander Kevin Nisbet onnodig te laten lopen. Daarmee was hij betrokken bij beide tegentreffers.

Owen Wijndal: 5

Wijndal staat bij AZ bekend om het opstomen over de linkerflank, maar kon zich daar nu niet in onderscheiden. In de eerste helft liet hij slechts één voorzet noteren, die net niet in de loop was bij Depay. Na rust werd zijn eerste voorzet geblokt en werd de tweede verkeerd begrepen door Depay. In verdedigend opzicht stond Wijndal wél zijn mannetje.

Marten de Roon: 5,5

De Roon mocht zich de vroege tegentreffer van Schotland zeker aanrekenen. De middenvelder had de kans om het gevaar af te wenden, maar greep slap in en zag Jack Hendry scoren. Daarna was De Roon wel enkele keren nuttig in het veroveren van de bal, bijvoorbeeld door Ryan Christie af te stoppen in de eigen zestien. De Roon was daarmee nuttig als slot op de deur, maar onderscheidde zich in de opbouw niet.

Georginio Wijnaldum: -

Wijnaldum werd na een half uur gewisseld en krijgt daarom geen beoordeling. De middenvelder leverde in de dertig minuten die hij mocht spelen een beslissende bijdrage door na een goede loopactie terug te koppen op Depay, die met een volley scoorde.

Frenkie de Jong: -

De Jong was net als Wijnaldum slechts een half uur gegeven en komt daarom niet in aanmerking voor een beoordeling. De middenvelder zette in de achtste minuut met een voor hem kenmerkende versnelling een aanval op, maar kwam verder nauwelijks in het stuk voor.

Memphis Depay: 7

Zoals wel vaker bij Oranje leek de creativiteit van Depay te moeten kopen. De spits liet zich veelvuldig uitzakken om de opbouw te verzorgen. In de beginfase ging dat mis, toen hij na een lastige pass van De Ligt de bal verloor en Nederland op achterstand kwam. Depay herstelde zich daarna en schoot zijn eerste kans direct knap binnen met links. Hij had na een fraaie slalom een lage voorzet op Klaassen in huis, die niet alert reageerde. Depay wendde een nederlaag af door een vrije trap schitterend in de verre hoek te plaatsen.

Wout Weghorst: 5,5

Weghorst diende als diepste aanspeelpunt en deed dat naar behoren. Hij legde de bal twee keer perfect klaar voor Dumfries, die daardoor dreigend doorbrak. Zelf kreeg Weghorst in de eerste helft geen enkele kans, ook omdat er nauwelijks voorzetten van de zijkanten kwamen. Ook na rust had Weghorst enkele keren een goede voorzetting richting de opgekomen Wijndal in huis, maar een echte mogelijkheid bleef uit.

Davy Klaassen: 4,5

Invaller Klaassen leek de taak te hebben om als diepste middenvelder in het strafschopgebied te komen, want in de opbouw speelde hij nauwelijks een rol. Eenmaal leek Klaassen te kunnen scoren na een kopbal van Depay, maar raakte hij de bal totaal verkeerd en floot de scheidsrechter bovendien voor buitenspel. Al met al had hij daarmee nauwelijks een rol.

Ryan Gravenberch: 5

Gravenberch kwam net als Klaassen na een half uur binnen de lijnen. De middenvelder liet zich net als bij Ajax veelal uitzakken aan de linkerkant, maar wist de oplossing vooruit zelden te vinden en kon Oranje daardoor niet helpen bij creëren van kansen.