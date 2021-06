Ajax bereikt akkoord over Gorter voor fors lagere transfersom

Dinsdag, 1 juni 2021 om 16:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:35

Jay Gorter is op weg naar Ajax, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt met Go Ahead Eagles over de overgang van de 21-jarige doelman. Ajax betaalt één miljoen euro, fors minder dan de 2,5 miljoen euro die de Deventenaren eerder vroegen. Daarnaast heeft Go Ahead een doorverkooppercentage bedongen.

Zodra Ajax de formaliteiten met Go Ahead heeft afgerond, gaat de club om tafel met Gorter zelf. Verwacht wordt dat beide partijen snel tot elkaar zullen komen en dat de talentvolle doelman zijn handtekening zet onder een contract voor vier seizoenen. Gorter keert dan via een omweg terug bij de club waarvoor hij in de jeugd ook al tussen 2010 en 2014 uitkwam. Via amateurclub AFC en daarna AZ belandde hij in 2018 bij Go Ahead. Gorter hield afgelopen seizoen een recordaantal van 25 keer de nul in de Keuken Kampioen Divisie en speelde een belangrijke rol in de promotie naar de Eredivisie.

Aan het akkoord tussen Ajax en Go Ahead gingen weken van onderhandelingen vooraf. Directeur voetbalzaken Marc Overmars trok zich volgens De Telegraaf eerder terug vanwege de 'lachwekkende' vraagprijs: Go Ahead zou 2,5 miljoen euro vragen aan Ajax, terwijl Vitesse Gorter voor 750.000 euro zou kunnen binnenhalen. Afgelopen donderdag meldde het Algemeen Dagblad al dat Ajax zich met een verhoogd bod opnieuw had gemeld voor Gorter.

Bij Ajax wordt komende zomer gewerkt aan een flinke wijziging van het keepersbestand. De Amsterdammers willen de geschorste André Onana verkopen en staan ook open voor een vertrek van Kjell Scherpen, die voor een bedrag van vijf miljoen euro op weg lijkt naar Brighton & Hove Albion. Vaststaat dat Ajax doorgaat met Maarten Stekelenburg en dat hij de concurrentiestrijd met de van Vitesse overgekomen Remko Pasveer van Vitesse moet aangaan. Gorter moet de eerste doelman van Jong Ajax worden.