De Boer bevestigt 5-3-2-systeem Oranje en verklapt basisplaats

Dinsdag, 1 juni 2021 om 15:20 • Yanick Vos • Laatste update: 15:33

Het Nederlands elftal speelt woensdagavond in een 5-3-2-systeem tegen Schotland, zo heeft bondscoach Frank de Boer dinsdagmiddag bevestigd op een persconferentie. Hoewel hij zijn basisteam nog niet wilde prijsgeven, liet hij weten dat Marten de Roon een basisplaats heeft. De Atalanta-middenvelder nam in Portugal plaats naast de bondscoach tijdens het persmoment en legde uit wat volgens hem de voordelen zijn van het 5-3-2-systeem.

Bij afwezigheid van Jasper Cillessen is het volgens De Boer een mogelijkheid dat Tim Krul en Maarten Stekelenburg in aanloop naar het EK allebei een kans krijgen in een oefenwedstrijd. Wie woensdag keept is nog niet bekend, maar wat De Boer al wel wilde bevestigen is dat hij Oranje laat starten in het 5-3-2-systeem. “En hij speelt”, doelde de keuzeheer op De Roon. “Omdat het een hele goede speler is. Dat zijn ze alle 26, maar hij ook zeer zeker. Hij weet als geen ander hoe dit systeem werkt. Dat neem je ook mee. En bij zijn club heeft hij fantastisch gespeeld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Roon wordt door De Boer beloond voor zijn goede seizoen bij Atalanta en de manier waarop hij zichzelf de afgelopen dagen heeft laten zien op de trainingen bij Oranje. “Ik hoor de afgelopen drie jaar al dat er vraagtekens en twijfels zijn rond mijn positie”, reageerde De Roon. “Ik krijg een ontzettend goed gevoel van de staf, dat ik gewaardeerd word. Ik word gezien als één van de spelers en heb altijd kans om te spelen. Voor mij is het zaak om het te blijven laten zien. Ik denk dat ik een rol in het team heb; ik durf dingen te zeggen en ben iemand die heel veel observeert. In die rol word ik gewaardeerd door mijn teamgenoten.”

De Boer beschikt over een fitte selectie. Daley Blind, die de afgelopen maanden buitenspel stond met een enkelblessure, traint volop mee en lijkt klaar voor zijn rentree. “Iedereen is honderd procent fit op dit moment”, aldus de trainer, die niet wilde bevestigen of Blind tegen Schotland in actie komt. “Of hij inzetbaar is morgen? Dat zullen we zien, maar op dit moment gaat het hartstikke goed. Hij heeft gisteren drie keer tien minuten gespeeld. Dat heeft hij gewoon allemaal meegedaan. Hij heeft geen enkele training hoeven missen, dus het ziet er gewoon hartstikke goed uit. We zullen overleggen met de staf: misschien is het beter om tegen Georgië te starten”, aldus De Boer.

De Boer werd tijdens de persconferentie door verschillende journalisten gevraagd waarom hij kiest voor een 5-3-2-systeem. “Dat heeft met Schotland te maken en ook wat je ziet op trainingen”, aldus de bondscoach. “Uiteindelijk maak je een afweging en we hebben nu besloten om zo te beginnen. We willen domineren, ook tegen Schotland. Maar je hebt ook vaak niet de bal. Dat hebben we bijvoorbeeld tegen Italië heel goed gedaan. We hopen morgen meer aan de bal te zijn, maar met dit systeem komen ook veel spelers in hun kracht”, zo is hij overtuigd. “Ik vind dat je moet kijken naar waar je een tegenstander pijn mee kunt doen. Natuurlijk moet je ook naar je eigen selectie kijken, op welke manier je beste spelers in hun kracht komen. Met 3-5-2 kun je heel dominant zijn. Dat willen we graag en ik denk dat we daar de spelers voor hebben."

De Roon is bekend met het systeem. Hij speelt bij Atalanta al jaren in een 5-3-2-opstelling. Wat volgens hem de voordelen zijn? “Voor een middenvelder geeft het je meer dekking en zekerheid, omdat je een extra speler in je rug hebt. Het is moeilijker doorkomen voor een tegenstander. Dus daarin voel je je wat zekerder, waardoor je sneller en agressiever kunt uitstappen. Maar ik denk ook dat er in aanvallend opzicht veel ruimtes kunnen vallen en dat spelers in hun kracht kunnen komen. Omdat je de tegenstander wat meer lokt, zullen er in aanvallend opzicht heel veel ruimtes vallen.” De vriendschappelijke interland van Oranje tegen Schotland begint woensdagavond om 20.45 uur.