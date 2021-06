‘Guardiola is gek van Ajax, het zou me niet verbazen als hij dat nog zou doen’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 09:19 • Chris Meijer • Laatste update: 09:48

Het zou Kenneth Perez niet verbazen als Josep Guardiola er op een dag voor kiest om bij Ajax aan de slag te gaan. De Deense analist kwam de huidige manager van Manchester City weleens tegen op een golftoernooi en merkte daar dat de Spanjaard ‘zijn fascinatie voor Ajax nauwelijks kan verbloemen’. Hans Kraay junior denkt daarentegen dat Guardiola weleens op korte termijn zou kunnen terugkeren naar Barcelona.

Perez noemt Guardiola in het programma Voetbalpraat van ESPN een ‘zeer fascinerende en succesvolle trainer’. “Guardiola is helemaal gek van Ajax. Hij heeft een golftoernooi af en toe en dan mag ik meedoen. Hij kan zijn fascinatie voor Ajax niet verbloemen. Het zou me niks verbazen als hij op een dag zegt: ‘Nou, er is een vacature’. Hij moet nog wel even komen. Het zou mij niet verbazen als Guardiola dat op een dag nog zou doen.”

“Het zou mij niet verbazen als hij Barcelona nog een keer zou doen. En dat hij ‘ja’ zal zeggen als ze nu een visje uitgooien. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als Laporta hem zou bellen. Of hij gelijk ‘nee’ zou zeggen. Ik denk dat hij ervoor open zou staan”, reageert Kraay. Guardiola verloor afgelopen zaterdag de Champions League-finale met Manchester City tegen Chelsea. “Hij gaat ‘m de komende jaren niet meer winnen, hoor. Er zijn twaalf ploegen die kunnen investeren wat ze daar investeren. Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain, Chelsea. Je kunt niet zeggen: 'Volgend jaar maar weer'.”

Er was na afloop van de finale van het miljardenbal kritiek op de tactiek van Guardiola. “Ik snap wel het idee dat je beweeglijke mensen tegen die drie statische verdedigers van Chelsea zet”, stelt Perez. “Alleen ik begreep dat het de eerste keer was dat deze elf bij elkaar voetbalden. Guardiola staat voor voetbal, dat ronde ding staat centraal. Dus hij wil zoveel mogelijk goede voetballers op het veld hebben staan. De grote uitblinker was Kanté, dus dan krijg je de vraag: waar was die bij City? Waar was hun breker?”

Toch wordt Perez naar eigen zeggen ook af en toe moe van het voetbal van Manchester City. “Met dat voetbal in de breedte de hele tijd. Echt verschrikkelijk. Tegen Borussia Dortmund (in de kwartfinale van de Champions League, red.) heb ik echt zitten genieten van ze, toen speelden ze naar voren. Ik snap dat de ruimte beperkt is, maar hier werd ik helemaal flauw van.”