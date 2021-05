David de Gea mist in krankzinnige strafschoppenserie tegen Villarreal

Villarreal heeft de Europa League gewonnen. In de finale in Gdansk tegen Manchester United moest er woensdagavond een strafschoppenserie aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen, na een 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd en een bloedeloze verlenging. Een krankzinnige strafschoppenreeks volgde: alle 20 veldspelers scoorden, waarna ook de keeper van Villarreal raak schoot en David de Gea miste.

Manchester United had het initiatief in handen in de openingsfase, maar kwam niet tot grote kansen. Scott McTominay schoot in de zevende minuut ruim naast vanaf de rand van het strafschopgebied. Het was de enige serieuze doelpoging voordat Villarreal de score opende na een klein halfuur. Dani Parejo verzond vanaf het middenveld een scherpe, indraaiende vrije trap richting het strafschopgebied. Gerard Moreno dook op achter de defensie van Manchester United en vond van dichtbij de rechterhoek: 1-0. Het was zijn dertigste officiële doelpunt van het seizoen voor Villarreal. Giuseppe Rossi was in het seizoen 2010/11 de laatste speler die zo vaak voor de club wist te scoren in een seizoen.

GOAL: Daar is-ie! Alberto Moreno tikt binnen voor Villarreal na een scherpe vrije trap van Dani Parejo. Gaan de Spanjaarden hun eerste Europese prijs winnen? #UEL #RTL7 pic.twitter.com/Lgg5rZEZ7l — VTBL ? (@vtbl) May 26, 2021

In het restant van de eerste helft hield Villarreal die voorsprong ogenschijnlijk eenvoudig vast. De nummer zeven van het voorbije seizoen in LaLiga speelde met veel spelers achter de bal en hield de rijen goed gesloten. Manchester United werd tot het uiterste gedreven om een opening te vinden en dat bleek een te zware taak in de eerste helft. De tweede helft begon met een serieuze kans voor Villarreal, toen Carlos Bacca net tekortkwam om van dichtbij de 2-0 binnen te tikken. Aan de overzijde vroeg Manchester United tevergeefs om een strafschop na contact tussen Alfonso Pedraza en Mason Greenwood; de videoarbitrage vond net als scheidsrechter Clément Turpin dat een penalty onnodig was.

Goaltjesdief Edinson Cavani maakt gelijk! Met nog een half uur te spelen staat het 1-1, gaan we verlengen? #UEL #RTL7 pic.twitter.com/WgY1MUK3JX — VTBL ? (@vtbl) May 26, 2021

Tien minuten na de pauze kwam Manchester United toch langszij. Na een afgeslagen corner van Luke Shaw haalde Marcus Rashford uit vanbuiten het strafschopgebied, waarna Villarreal de bal niet uit het strafschopgebied kreeg. Via de voet van McTominay kwam de bal voor Edinson Cavani, die makkelijk kon afronden omdat keeper Gerónimo Rulli uit positie was. De doelpuntmaker haalde de bal snel uit het net, waarmee hij aantoonde dat Manchester United de wedstrijd in de reguliere speeltijd wilde beslissen. Hoewel the Red Devils het spel domineerden, was het aantal kansen schaars. Een nieuw verzoek om een penalty, na een handsbal van Pau Torres in het strafschopgebied, na een voorzet van Bruno Fernandes vanaf de rechterflank, bleek evenmin succesvol.

De tijd tikte weg. Unai Emery voerde vijf wissels door in de reguliere speeltijd, terwijl Ole Gunnar Solskjaer al zijn troeven achter de hand hield voor in de verlenging. In de verlenging voerde hij wel zes wissels door. Donny van de Beek bleef op de bank zitten. Hetzelfde gold voor reservekeeper Dean Henderson, ondanks dat David de Gea de voorgaande 25 penalty's die hij tegenkreeg niet wist te stoppen. In de strafschoppenreeks maakten Gerard Moreno, Juan Mata, Dani Raba, Alex Telles, Paco Alcácer, Bruno Fernandes, Alberto Moreno, Rashford, Dani Parejo, Cavani, Moi Gómez, Fred, Raúl Albiol, Daniel James, Francis Coquelin, Luke Shaw, Mario Gaspar, Axel Tuanzebe, Pau Torres en Victor Lindelöf allemaal geen fout. Daarom moesten de keepers eraan te pas komen. Rulli scoorde en De Gea miste, waardoor Villarreal aan het langste eind trok. Emery heeft daardoor voor de vierde keer in zijn trainerscarrière de Europa League gewonnen.