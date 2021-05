NEC dompelt NAC kort voor tijd in rouw en keert terug in Eredivisie

Zondag, 23 mei 2021 om 20:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:18

NEC keert na een afwezigheid van vier jaar terug in de Eredivisie. De club uit Nijmegen wist in de finale van de play-offs af te rekenen met NAC Breda: 1-2. Jonathan Okita was een minuut voor het einde de grote held aan de zijde van NEC. De ingevallen Sydney van Hooijdonk had NAC nog zoveel hoop gegeven door als invaller de gelijkmaker te produceren. Desondanks trok de bezoekende ploeg kort voor het laatste fluitsignaal aan het langste eind. Revanche voor NEC, dat in 2017 na nederlagen tegen NAC in de play-offs juist degradeerde.

In de beginfase toonden beide clubs zich in aanvallend opzicht. Zo was er in de 24ste minuut een gevaarlijke situatie voor het doel van NAC. Okita, Javier Vet en Rangelo Janga echter wisten niet te scoren namens de Nijmegenaren. Twee minuten later was het alsnog raak voor NEC. Cas Odenthal kopte onberispelijk raak uit een afgemeten vrije trap van Jordy Bruijn. NAC liet zich niet ontmoedigen door de treffer van NEC en Kaj de Rooij was na een halfuur spelen dicht bij de gelijkmaker, ware het niet dat zijn kopbal via de lat over het doel vloog. Lex Immers liet zich tien minuten voor rust gelden, toen hij de bal panklaar legde voor Marouan Azarkan. Diens inzet ging maar net over.

JONATHAN OKITA DOET HET!!! ? N.E.C. promoveert naar de Eredivisie!! #?? #nacnec pic.twitter.com/nFmuqRZ0zW — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2021

In de tweede helft voerde NAC de druk op en het publiek in het Rat Verlegh Stadion ging als één man achter het elftal van trainer Maurice Steijn staan. De NAC-coach greep na zestig minuten in en stuurde Sydney van Hooijdonk en Mario Bilate het veld in. Een gouden greep van Steijn, want Van Hooijdonk trok de stand gelijk in de 70ste minuut, waarna de NAC-aanhang in extase raakte. De supersub kopte de bal van dichtbij binnen na een geslaagde actie en dito voorzet van Robin Schouten. Luttele minuten later werd bij NEC de moegestreden Vet afgelost door Thomas Beekman.

Het weer opgeleefde NAC kreeg in de 89ste minuut alsnog een enorme domper te verwerken. Okita verlengde een voorzet met de buitenkant van zijn voet en zag de bal tot zijn grote vreugde in de verre hoek belanden: 1-2. Vreugdetaferelen bij de bezoekers en grote verslagenheid bij de Parel van het Zuiden. Er werden vier minuten blessuretijd bijgetrokken, maar dat bleek niet voldoende te zijn voor NAC om een verlenging uit het vuur te slepen. NEC trok de minieme voorsprong over de streep en keert na de zomerstop terug in de Eredivisie. NAC, sinds 2019 niet meer actief op het hoogste niveau, speelt ook volgend seizoen dus in de Keuken Kampioen Divisie.

