Sydney van Hooijdonk gaat Bologna verlaten en staat voor vertrek naar Engeland

Sydney van Hooijdonk staat voor een transfer naar Norwich City, zo meldt Voetbal International. De club uit de Championship en Bologna, waar de 23-jarige Bredanaar onder contract staat, naderen een akkoord over een huurdeal met een optie tot koop die ‘zeer waarschijnlijk gelicht gaat worden’.

Van Hooijdonk kwam dit seizoen tot 382 speelminuten bij Bologna, verdeeld over 11 duels. Daarin was de spits goed voor één treffer. Norwich wil met Van Hooijdonk promoveren naar de Premier League dit seizoen, al zal dat waarschijnlijk via de play-offs moeten gebeuren. De eerste twee plekken in de Championship zijn genoeg voor directe promotie, maar dat is voor the Canaries niet langer realistisch.

Norwich, dat momenteel de negende plaats bezet, staat negentien punten achter op nummer twee Ipswich Town. De nummers drie tot en met zes strijden in de play-offs om het laatste ticket naar de Premier League. Norwich staat slechts twee punten achter op nummer zes Coventry City.

Bij een definitieve transfer levert Van Hooijdonk zijn huidige werkgever Bologna ‘een miljoenenbedrag’ op, schrijft VI. De tweevoudig international van Jong Oranje is volgens Transfermarkt momenteel vijf miljoen euro waard en beschikt in Italië nog over een contract tot medio 2025. Die zal hij hoogstwaarschijnlijk dus niet gaan uitdienen.

De in Breda geboren spits speelt sinds de zomer van 2021 voor Bologna, dat destijds ruim 750.000 euro overmaakte naar NAC Breda. Bij die club genoot Van Hooijdonk zijn jeugdopleiding en kwam hij tot 70 wedstrijden, 23 goals en 4 assists in de hoofdmacht.

Bologna verhuurde Van Hooijdonk begin 2022 voor anderhalf jaar aan sc Heerenveen en daar bewees hij een doelpuntenmaker te zijn. De rechtspoot was in Friese dienst verantwoordelijk voor 26 doelpunten in 54 wedstrijden. Afgelopen zomer keerde hij weer terug naar Bologna, maar al snel werd duidelijk dat er weinig perspectief op speeltijd was.

Een transfer naar VfL Wolfsburg ketste destijds op het laatste moment af. Van Hooijdonk ervaart fikse concurrentie van Joshua Zirkzee bij Bologna. De 22-jarige spits is dit seizoen bezig aan zijn grote doorbraak op de Europese velden. Van Hooijdonk lijkt nu dus eieren voor zijn geld te kiezen en zijn carrière voort te zetten in Engeland.

