Sydney van Hooijdonk wordt verlost van Bologna en steekt Het Kanaal over

Sydney van Hooijdonk speelt het komende halfjaar voor Norwich City, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige spits wordt gehuurd van Bologna, waar hij nauwelijks nog aanspraak maakte op speeltijd. Norwich heeft tevens een optie tot koop bedongen. Die houdt, aldus Voetbal International, in ieder geval 'een miljoenenbedrag' in.

Dinsdag werd bekend dat Norwich hoogstwaarschijnlijk Van Hooijdonks nieuwe werkgever zou worden. De Bredanaar zat op een dood spoor in Italië en kwam dit seizoen nog slechts 382 minuten (verdeeld over 11 wedstrijden) in actie.

Ook FC Twente had Van Hooijdonk op zijn lijstje staan, maar besloot uiteindelijk in zee te gaan met Myron Boadu. Een ruildeal met AZ, waarin Van Hooijdonk als wisselgeld voor Jens Odgaard moest dienen, klapte vanwege een voorkeur voor Norwich City.

Van Hooijdonk moet de Championship-club helpen in de jacht op promotie. Dat zal waarschijnlijk via de play-offs moeten gaan, daar the Canaries momenteel tiende staan in de competitie.

Norwich staat liefst achttien punten achter op Ipswich Town, die de tweede plek – het minimale vereiste voor directe promotie – bezet. Plek drie tot en met zes geeft recht op deelname aan de play-offs voor het laatste Premier League-ticket.

Hoewel de precieze som niet duidelijk wordt, weet VI dat Bologna 'een miljoenenbedrag' kan opstrijken bij een definitieve transfer. Ook wordt het 'zeer waarschijnlijk' genoemd dat de optie gelicht gaat worden.

Van Hooijdonk beschikt bij Bologna nog over een contract tot medio 2025. Hij kwam in tweeënhalf jaar bij de club – alhoewel hij anderhalf jaar aan sc Heerenveen werd verhuurd – slechts tot zestien duels en één treffer.

In Heerenveense dienst produceerde Van Hooijdonk 26 treffers in 54 duels. Bologna betaalde drie jaar geleden nog 750.000 euro voor hem aan NAC Breda, de club waar hij werd opgeleid.

