Koeman: ‘Deze selectie is niet van het niveau dat Barcelona moet nastreven’

Zaterdag, 22 mei 2021 om 21:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:26

Barcelona en Ronald Koeman sloten het seizoen zaterdag met een 0-1 zege op Eibar in LaLiga af. De Catalanen waren al zeker van een derde plek in de Spaanse competitie, maar de minimale en moeizame overwinning in Baskenland was sowieso goed voor de gemoedstoestand na weken waarin men afhaakte in de strijd om de landstitel. Koeman kreeg na afloop uiteraard vragen over zijn toekomst en ook de toekomst van de spelersgroep.

“Het is belangrijk om de laatste wedstrijd te winnen. Dat geeft je een beter gevoel dan als je niet wint. We begonnen met Frenkie de Jong als centrale verdediger omdat Eibar voorin goed druk zet, maar we hadden moeite om voor gevaar te zorgen”, blikte Koeman terug op het duel. “In plaats van naar voren te gaan, gingen we naar achteren. We voerden wijzigingen door om het wedstrijdverloop te veranderen en zo geschiedde. En uiteindelijk wonnen we. We zijn Barcelona en men verwacht dat we wedstrijden winnen. We hebben niet geweldig gespeeld en we hebben ook niet veel kansen gecreëerd.”

“Maar we weten wat onze wapens en onze zwakke punten zijn. Ik wil de inzet en energie van mijn spelers eruit lichten. Zeker in een moeilijke periode als deze, waarin we punten hebben laten liggen en de spelers het niet makkelijk hebben gehad. De professionaliteit van deze spelers is uitstekend.” Koeman kreeg de vraag of hij het zwaar ermee zou hebben als dit zijn laatste wedstrijd als trainer van Barcelona zou zijn geweest. “Ik denk niet dat dit mijn laatste wedstrijd is. Ik heb een contract, meer weet ik niet. Jullie praten er veel over, maar ik blijf er rustig onder. Als de club iets anders wil, dan zullen ze met mij moeten praten.”

Het is Koeman om het even dat aartsrivaal Real Madrid niet de landstitel heeft gepakt. “Je moet altijd naar jezelf kijken. Ik wil Atlético feliciteren met hun seizoen en de landstitel. Het is de ploeg die het langst aan kop is gegaan. Ze hebben een goede selectie.” Koeman was er wel een beetje klaar mee toen hij de vraag kreeg wanneer hij weet of hij nog trainer van Barcelona zal zijn of niet. “Het is menselijk dat je er moe van wordt om telkens maar dezelfde vragen te moeten beantwoorden.”

Koeman kreeg ook de vraag of de selectie van Barcelona toe is aan een grote schoonmaak. “Bij mijn aanstelling had ik te maken met een selectie die al klaar was. De komst van Sergiño Dest was de enige transfer. Naar mijn mening was en is deze selectie niet van het niveau dat wij voor Barcelona willen en wat Barcelona zou moeten nastreven. Dat is duidelijk en daar denken veel mensen net zo over. En we proberen om de selectie te verbeteren. Met alles respect, er zitten veel oude spelers in de selectie die hun niveau hebben bewezen. En er zijn jonge voetballers die nog ervaring nodig hebben. Maar deze selectie is niet af, klaar of compleet. En je kan niet alles veranderen in een jaar tijd.”

Koeman wilde het seizoen geen cijfer geven. “Als iemand in augustus tegen mij zou hebben gezegd dat we voor een prijs zouden strijden en ook een prijs zouden winnen, dan had ik daarvoor getekend. Maar gedurende het seizoen wilden we meer en de verwachtingen waren te hooggespannen. Zo denk ik erover. Het was geen slecht seizoen, absoluut niet. Het had beter gekund, maar je kan geen dubbel verwachten van een team dat nog groeiende is.”