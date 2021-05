Het gesprek van tweeënhalf uur tussen Laporta en Koeman in Via Veneto

Vrijdag, 14 mei 2021 om 07:35 • Chris Meijer

Joan Laporta en Ronald Koeman zaten donderdag tweeënhalf uur met elkaar om de tafel in restaurant Via Veneto in Barcelona. De president van Barcelona wilde met de Nederlandse oefenmeester om tafel nadat door een nederlaag tegen Granada (1-2) en remises tegen Atlético Madrid (0-0) en Levante (3-3) de titelkansen in rook opgingen. Mundo Deportivo doet uit de doeken wat er in het onderhoud tussen Koeman en Laporta gezegd is.

Na tweeënhalf uur stapten Laporta, Koeman en vice-president Rafa Yuste, die in dezelfde auto vertrokken bij het restaurant. “Je kan vragen wat je wil, maar ik ga geen antwoord geven”, zei Koeman voor hij instapte tegen de massaal verzamelde pers. Mundo Deportivo schrijft dat het gesprek tussen Laporta en Koeman in een goede stemming verliep. Vanuit de club zou zijn benadrukt dat het om een betrekkelijk ‘gewone’ evaluatie ging, ondanks dat de berichten over de twijfels aan Koeman steeds hardnekkiger worden.

Laporta wilde Koeman persoonlijk spreken over de progressie van zijn elftal. De oefenmeester zou een analyse hebben moeten geven van de slechte resultaten van de afgelopen weken. Na de nederlaag tegen Granada en de remises tegen Atlético Madrid en Levante is de landstitel uit het zicht verdwenen. Laporta vroeg om een reden te geven voor het feit dat zijn team heeft gefaald op sleutelmomenten, die ervoor hebben gezorgd dat Barcelona vermoedelijk geen kampioen gaat worden.

Koeman kreeg tevens de vraag of en hoe Barcelona het gat met de concurrentie zou kunnen dichten. Door de teleurstellende resultaten van de afgelopen week wordt er getwijfeld of Barcelona nog wel kan concurreren met Atlético Madrid en Real Madrid in de strijd om de landstitel. Laporta eiste bovendien uitleg over enkele tactische beslissingen en de situatie van bepaalde spelers, zowel die plotseling een vaste waarde zijn geworden als spelers op wie Koeman nauwelijks een beroep doet.

De ontmoeting met Koeman stond voor Laporta overigens voornamelijk in het teken van ‘informatie verzamelen’, iets dat hij graag persoonlijk doet. Er is nog niet gesproken over volgend seizoen, maar alleen over het afsluiten van de huidige jaargang. Koeman heeft nog een contract tot medio 2022, maar het is nog niet zeker of hij volgend jaar ook de leiding heeft bij Barcelona. Laporta zal eerst verschillende aspecten analyseren voordat hij met een oordeel komt. Dat Laporta tijdens zijn verkiezingscampagne Koeman nog steunde, zegt in dat opzicht niets.