‘Ajax is overtuigd en wil contract voor meerdere jaren verlengen’

Dinsdag, 11 mei 2021 om 14:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:05

Ajax ziet nog voldoende potentie in Jurgen Ekkelenkamp. Ajax Showtime komt dinsdag namelijk met het verhaal dat de clubleiding inzet op verlenging van het tot medio 2022 lopende contract van de 22-jarige middenvelder. Ajax wil Ekkelenkamp voor meerdere jaren vastleggen. Trainer Erik ten Hag is tevreden over zijn ontwikkeling, ondanks het feit dat de jonge Ajacied dit seizoen niet over een basisplaats kan beschikken.

Het is niet duidelijk of Ajax na de eventuele contractverlenging van Ekkelenkamp wil meewerken aan een verhuurperiode elders. De middenvelder werd dit seizoen al genoemd als tijdelijke aanwinst van zowel FC Twente als sc Heerenveen. In beide gevallen echter kwam een deal tussen alle betrokken partijen niet van de grond. Ekkelenkamp moet het in deze jaargang voornamelijk doen met invalbeurten bij Ajax. Zondag tegen Feyenoord (0-3 overwinning) kwam hij ook als invaller binnen de lijnen. Na afloop deelde Ten Hag nog een compliment uit aan zijn pupil.

"Hij heeft uitstekend ingevallen en deed precies wat hij moest doen", zo liet Ten Hag na afloop van de ontmoeting met Feyenoord in De Kuip weten. "Door de overlap die Ekkelenkamp maakt, trekt hij het open." De Ajax-coach verwees daarmee naar de loopactie van de invaller bij het derde doelpunt van de landskampioen. Mohammed Kudus wist uiteindelijk op aangeven van Dusan Tadic te scoren. Het was voor Ekkelenkamp in Rotterdam de 21ste keer dit seizoen dat hij in actie kwam voor Ajax.

Ekkelenkamp debuteerde in april 2018 in de hoofdmacht van Ajax en de teller staat ruim drie jaar later op 37 wedstrijden (6 doelpunten en 4 assists). Dit seizoen kwam hij tot 466 speelminuten in de Eredivisie, verdeeld over 13 duels. Daarna waren er vier optredens in zowel de Champions League als TOTO KNVB Beker. Namens Jong Ajax deed Ekkelenkamp in zes wedstrijden mee in de Keuken Kampioen Divisie.