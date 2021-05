Pijnlijk besluit maakt einde aan avontuur van Wesley Hoedt bij Lazio

Vrijdag, 7 mei 2021 om 18:13 • Jeroen van Poppel

Wesley Hoedt komt niet meer in actie voor Lazio. De 27-jarige verdediger, die door de Italiaanse club wordt gehuurd van Southampton, is van de spelerslijst afgehaald voor het restant van de Serie A. Daarmee lijkt het avontuur van Hoedt in de hoofdstad van Italië definitief voorbij.

Het besluit om Hoedt van de spelerslijst af te halen hangt samen met de rentree van Luiz Felipe. De Braziliaanse verdediger is hersteld van een zware enkelblessure, die hem sinds eind januari aan de kant hield. Lazio mag slechts 25 spelers opgeven om deel te nemen aan de competitie en heeft Hoedt daar nu vanaf gehaald. Dat zal voor de zesvoudig Oranje-international als een verrassing komen, omdat hij zondag tegen Genoa (4-3 winst) nog de hele wedstrijd speelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoedt staat onder contract bij Southampton, maar komt al jaren niet meer in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal. In oktober keerde de mandekker op huurbasis terug bij Lazio, waar hij vanaf 2015 al twee succesvolle seizoenen kende. Hoedt begon het seizoen als vaste basisspeler, maar bleef de laatste twee maanden bijna structureel op de bank. In totaal speelde hij dit seizoen 26 officiële wedstrijden, waarin hij niet scoorde.

Lazio heeft de optie om Hoedt aan het einde van het seizoen voor een onbekend bedrag over te nemen, maar zal daar vermoedelijk geen gebruik van maken. De Nederlander ligt bij Southampton vast tot medio 2022. De Engelsen, die in 2017 zestien miljoen euro voor hem betaalden aan Lazio, zullen hem komende zomer willen verkopen om een transfersom over te houden.