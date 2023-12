Zesvoudig international van Oranje hoopt op Premier League: â€˜Kans is er geweestâ€™

Zesvoudig international van Oranje hoopt op Premier League: ‘Kans is er geweest’

Zijn laatste Premier League-wedstrijd dateert van november 2018, maar Wesley Hoedt hoopt snel terug te keren op het hoogste niveau van Engeland. De verdediger, die momenteel onder contract staat bij Watford, heeft oren naar een transfer op korte termijn.

"Je moet altijd ambitieus blijven", vertelt Hoedt in gesprek met ESPN. "Ik hoop dat ik de kans krijg om het te laten zien in de Premier League of in een van de andere top 5-competities. Die mogelijkheid is er ook zeker geweest, maar dan moet alles passen en kloppen. Ik hoop dat ik de vorm die ik nu heb kan doortrekken, sowieso tot de transferwindow opengaat."

"Mocht die stap er nu niet komen", vervolgt de centrale verdediger, "dan hoop ik samen met Watford zeker mee te doen om promotie. De nummers één en twee zijn al redelijk ver weg, dus we richten ons op een play-off plaats."

Mocht een transfer in januari niet van de grond komen, dan hoopt Hoedt in de zomer alsnog te vertrekken bij Watford. Een terugkeer in de Eredivisie geniet niet de voorkeur.

"Ik denk dat ik nog niet klaar ben in het buitenland. Ik heb nog ambitie om het daar te laten zien. Voor nu heb ik sowieso nog anderhalf jaar een contract bij Watford en dat moet ik respecteren en dat zal ik ook blijven doen. Mocht er ooit iets moois langskomen dan zal ik daar zeker naar kijken", aldus de voormalig speler van onder meer AZ.

In 2017 kwam Hoedt tot zes interlands namens het Nederlands elftal. Sindsdien speelde de voorstopper geen enkele minuut meer voor Oranje en een terugkeer bij de Nederlandse selectie ligt dan ook niet in de lijn der verwachting, aldus Hoedt.

"Ik ben heel dankbaar dat ik het Nederlands elftal heb gehaald en natuurlijk zou ik graag terugkeren. Maar je moet wel realistisch zijn. De verdediging is de sterkste linie van Oranje, die is echt van wereldklasse", besluit de 29-jarige mandekker.

