Hoedt is het zat en heeft nieuws over relatie met Emma Heesters

Zondag, 19 november 2023 om 15:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:56

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Wesley Hoedt is weer samen met Emma Heesters. De Watford-verdediger zette begin dit jaar een punt achter de relatie met de zangeres, maar bevestigt daar nu weer leven in te hebben geblazen. Op Instagram wil hij tevens afrekenen met alle geruchten over zijn ogenschijnlijke ontrouw.

Hoedt zou via Instagram en Snapchat meerdere vrouwen hebben geprobeerd te versieren en tot seks hebben willen verleiden. De zesvoudig Oranje-international ontkent dat echter in alle toonaarden.

"Ik heb nooit publiekelijk gereageerd op alle beschuldigingen en aantiijgingen", schrijft Hoedt in een Instagram Story. "Maar het is tijd om opheldering te geven. Gedurende onze relatie ben ik nooit ontrouw geweest aan Emma en ik zou nooit iets doen om het respect dat ik voor haar heb te ondermijnen."

"Helaas is veel van mijn privé-informatie, inclusief de wachtwoorden voor mijn social media, gehackt. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik in een kwaad daglicht kwam te staan. Het is een moeilijke tijd geweest die ik graag achter me wil laten. Emma en ik zijn een tijdje uit elkaar geweest, maar we zijn dankbaar dat we elkaar weer hebben gevonden."

De 29-jarige Hoedt komt momenteel voor het tweede seizoen op rij uit in de Championship. Met Watford, waar hij vaste basisspeler is, staat hij elfde op het tweede niveau van Engeland.

Hoedt beschikt in Engeland nog over een contract tot medio 2025. De linkspoot kwam halverwege vorig seizoen over van Anderlecht voor zo'n twee miljoen euro. Daarvoor kwam hij uit voor achtereenvolgens AZ, Lazio, Southampton, Celta de Vigo, Royal Antwerp en opnieuw Lazio.