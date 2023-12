Wesley Hoedt zet doelman te kijk met zinderende goal van 45 (!) meter

Zaterdag, 2 december 2023 om 21:20 • Wessel Antes • Laatste update: 21:31

Wesley Hoedt heeft zich zaterdag behoorlijk laten gelden bij Watford. De 29-jarige verdediger uit Alkmaar, die sinds kort weer samen is met zangeres Emma Heesters, maakte op schitterende wijze het winnende doelpunt tegen Hull City: 1-2. Hoedt zag doelman Ryan Allsop ver voor zijn doel staan en profiteerde daar op liefst 45 meter afstand van, waardoor Watford drie punten mocht bijschrijven in de Championship.

Bijzonderheden:

Hoedt, die dit seizoen nog geen minuut miste bij Watford, droeg zaterdag in het MKM Stadium de aanvoerdersband bij the Hornets. De linkspoot zal het uitduel in Hull zeker onthouden, daar hij ongetwijfeld het mooiste doelpunt uit zijn carrière maakte. Een kwartier voor tijd onderschepte Hoedt de bal zelf, waarna hij die van grote afstand precies over Allsop in het vijandelijke doel schoot.

Take a bow, Wesley Hoedt. ?? — Watford Football Club (@WatfordFC) December 2, 2023

Hull City - Watford 1-2

8’ 0-1 Edo Kayembe (assist: Jamal Lewis)

10’ 1-1 Scott Twine

74’ 1-2 Wesley Hoedt