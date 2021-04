Nederlaag met perspectief voor Arsenal in spectaculaire halve finale

Donderdag, 29 april 2021 om 22:53 • Dominic Mostert

Villarreal heeft de eerste ontmoeting met Arsenal in de halve finale van de Europa League in winst omgezet. Het team van Unai Emery won in Estadio de la Cerámica met 2-1 tegen de oude werkgever van de trainer. Het was een spectaculaire wedstrijd, waarin beide ploegen een rode kaart incasseerden. Volgende week wacht in Londen de returnwedstrijd.

Arsenal moest het stellen zonder Alexandre Lacazette, die kampt met een hamstringblessure, en zonder de eveneens geblesseerde Kieran Tierney. Pierre-Emerick Aubameyang stond enkele weken aan de kant, nadat hij met malaria was opgenomen in het ziekenhuis, en begon op de bank. Ten opzichte van het duel met Everton (0-1 nederlaag) van zaterdag voerde trainer Mikel Arteta één wijziging door: Martin Ödegaard verving Eddie Nketiah in de basis. Bij Villarreal kreeg keeper Geronimo Rulli de voorkeur boven Sergio Asenjo en Alfonso Pedraza verving Alberto Moreno op de linksbackpositie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Villarreal hoopte zich te revancheren voor de uitschakelingen tegen Arsenal in de Champions League in 2006 (halve finale) en 2009 (kwartfinale). El Submarino Amarillo startte uitstekend, want al in de vijfde minuut opende Manuel Trigueros de score. Juan Foyth mocht de nodige meters maken op de helft van Arsenal en vond Samuel Chukwueze, die vanaf de rechterflank het strafschopgebied in trok. Hij probeerde tussen Dani Ceballos en Granit Xhaka te komen en via het been van Ceballos belandde de bal voor de voeten van Trigueros, die met een lage, diagonale uithaal de linkerhoek vond.

Ook de tweede doelpoging leverde een treffer op voor Villarreal. Na een klein halfuur kreeg Gerard Moreno te veel ruimte van Arsenal om de bal met het hoofd te verlengen na een corner. Hij stelde Raúl Albiol in staat om bij de tweede paal af te ronden: 2-0. Niet veel later leek Arsenal een penalty te krijgen na een overtreding van Foyth op Nicolas Pépé, maar de aanvaller had de bal met de hand mee het strafschopgebied ingenomen en dus werd de strafschop geannuleerd. Twaalf minuten na de pauze moest Arsenal ook nog eens verder met tien man. Dani Ceballos, die een zwakke wedstrijd speelde en al geel had geïncasseerd in de eerste helft, stond op de voet van Dani Parejo en ontving zijn tweede gele prent.

Villarreal kreeg via Chukwueze een kans om het numerieke overwicht uit te buiten, maar deed dat niet. Vervolgende kantelde de wedstrijd. In de ogen van arbiter Artur Soares Dias ging Bukayo Saka in het zestienmetergebied over het been bij Trigueros, waarna Pépé een strafschop hard, laag en door het midden raak schoot. Enkele minuten later moest ook Villarreal door met tien man, toen een overtreding van Étienne Capoue leidde tot diens tweede gele kaart. Het spel van beide ploegen bleef, zoals de hele wedstrijd het geval was, daarna slordig. Voor de vijf minuten durende blessuretijd waren er geen grote kansen, maar in minuut 94 stuitte Pierre-Emerick Aubameyang vanuit een lastige hoek op keeper Rulli.