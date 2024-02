Aston Villa-manager Unai Emery deelt complimenten uit aan ‘succesvol’ Ajax

John van 't Schip weet dat Ajax in de Conference League aan de bak moet tegen Aston Villa, dit seizoen een van de beste ploegen in de Premier League. Zijn collega Unai Emery kijkt vooral uit naar de twee wedstrijden tegen de in zijn ogen 'historische en succesvolle club' Ajax.

"Ze strijden op dit moment in de Premier League om een Champions League-ticket", verwijst Van 't Schip vrijdag op een persmoment naar de huidige vierde plaats van Aston Villa, een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op een plaats in het miljardenbal van na de zomerstop.

"Met Unai Emery hebben ze natuurlijk ook een ervaren coach, die weet hoe het is om Europese prijzen te pakken. Dus het wordt een heel zware dobber." Emery veroverde tijdens zijn trainersloopbaan maar liefst vier keer de Europa League. Drie keer met Sevilla en in 2021 als coach van Villarreal.

Blessures

Van 't Schip sprak tijdens de persconferentie ook over de diverse blessuregevallen in zijn selectie. "Er zijn wel een aantal jongens die goed bekeken moeten worden. Brobbey had al vrij snel last en hopelijk trekt dat weg. De jongens die zijn uitgevallen hadden ook allemaal klachten. Daar valt nu nog weinig over te zeggen. Hopelijk weten we morgen (zaterdag, red.) meer."

De Ajax-trainer doelt met de uitgevallen spelers op Kristian Hlynsson en Steven Berghuis. "Wat positief is, is dat Branco van den Boomen 120 minuten heeft gespeeld. Maar het is afwachten in hoeverre hij klaar is om zondag tegen AZ fit aan de start te staan", houdt Van 't Schip een slag om de arm wat betreft de middenvelder.

Emery

Emery is blij met de loting, zo bleek vrijdag op een persbijeenkomst op Villa Park. "Ajax is een historische en succesvolle club. Ze doen het steeds beter in de competitie. We zijn er blij mee om in Europa tegen ze te spelen", aldus de manager van de aanstaande opponent van Ajax in Europees verband.

"Ajax doet het erg goed in de Eredivisie. We speelden eerder tegen AZ, dus is het min of meer dezelfde stijl en hetzelfde idee, omdat Nederlandse clubs een vergelijkbare manier hebben van voetballen. We kijken uit naar deze wedstrijd en focussen ons nu op de Premier League." Ajax speelt op 7 maart eerst thuis. De return in Birmingham volgt op 14 maart.

