Wint ontketend Aston Villa na Man City en Arsenal ook van Man United?

In Engeland staat Boxing Day (26 december) in het teken van voetbal. Manchester United neemt het op het eigen Old Trafford op tegen Aston Villa, dat inmiddels tot de titelkandidaten kan worden gerekend. De interessante ontmoeting in de Premier League begint dinsdag om 21:00 uur Nederlandse tijd.

Het elftal van manager Erik ten Hag maakt een wisselvallig seizoen door in de Premier League. Lichtpuntje was het 0-0 gelijkspel tegen Liverpool van vorige week. Aston Villa won onlangs van zowel Manchester City als Arsenal (beide keren 1-0), waardoor in Birmingham steeds vaker wordt gepraat over de eerste landstitel sinds 1981. Manchester United is dus gewaarschuwd.

