De verdediging van Ajax is gewaarschuwd: ‘Dit is echt zijn beste seizoen ooit’

Ajax wacht een serieuze test in de achtste finale van de Conference League. Voor een plaats in de kwartfinale dient over twee duels namelijk te worden afgerekend met Aston Villa, de verrassende nummer vier in de Premier League. Wat kan Ajax verwachten van de club die in 1982 de Europa Cup I veroverde en ruim veertig jaar later snakt naar een nieuw Europees succes? Voetbalzone sprak hierover met journalist Quentin Gesp, die Villa op de voet volgt voor onder meer 90min.

Veel respect voor Ajax

Ajax ondanks de strubbelingen van dit seizoen nog steeds een grote naam in Engeland, weet ook Gesp. "Het respect van Aston Villa-fans richting Ajax is enorm. Ze zijn zich allemaal bewust van de status van de club en hebben het gevoel dat beide clubs qua erfgoed een beetje op elkaar lijken. Ajax is natuurlijk nog een stukje groter, maar desondanks hebben ze hebben de band met het verleden behouden en dit wordt door Aston Villa-supporters zeer gewaardeerd."

Gesp benadrukt dat Ajax in Villa-kringen tot de favorieten voor de eindzege in de Conference League behoort. Een groot verschil met de verwachtingen in Nederland. "Ajax staat zelfs in de top drie van kanshebbers om de Conference League te winnen, dus er is veel opwinding rond deze wedstrijd. Ten eerste omdat Amsterdam een heerlijke stad is en een prima Away Day voor de fans. En ook omdat het een grote naam is in Europa die zich dit seizoen een beetje manifesteert als sleeping giant."

"Er zou een scenario kunnen zijn waarin Ajax tegen Aston Villa twee van zijn beste wedstrijden van dit seizoen speelt, omdat ze per se een prijs willen veroveren", voorspelt Gesp een spannend tweeluik. "En er geen betere manier is om dat te doen dan met een Europese verlossing in de hoofden van de fans. En tevens omdat al in de beginfase van de Conference League is bewezen dat de favoriet niet automatisch recht heeft op de zege. Villa weet dat maar al te goed na de duels met Legia Warschau en Zrinjski Mostar in de poulefase."

Unai Emery heeft Aston Villa helemaal uit het slop gehaald.

Emery de verlosser

Hoe anders was de situatie nog geen twee jaar geleden. Villa was onder Steven Gerrard namelijk verworden tot een heuse degradatiekandidaat. Sinds de komst van Unai Emery in oktober 2022 is alles anders op Villa Park. "Hij heeft alles veranderd binnen de club", analyseert de Villa-watcher de eerste anderhalf jaar van Emery in Birmingham. "Hij bracht een winnaarsmentaliteit en een geen excuus-cultuur in het ecosysteem van Villa, waar spelers hard werken als team en het vertrouwen hebben dat ze iedereen kunnen verslaan. Hij herstelde de overwinningsmentaliteit en bracht het beste uit elke speler terug. Ook definieerde hij duidelijke tactische ideeën en wist deze aan te passen aan de kwaliteiten van de spelers."

"Dat was zeker niet het geval onder Gerrard, die Tyrone Mings de aanvoerdersband afpakte en John McGinn, de huidige aanvoerder, op de bank zette", oordeelt Gesp hard over de Liverpool-legende die nog geen jaar na zijn aantreden bij the Villans ontslagen werd vanwege de slechte resultaten in de Premier League. "Emery kocht een aantal spelers die zeer geschikt zijn voor zijn voetbalfilosofie: Àlex Moreno, Pau Torres, Moussa Diaby, evenals stafleden die hij kent en waarmee hij eerder samenwerkte. Van Monchi tot Damian Vidagany (verantwoordelijk voor het technisch beleid, red.) en zijn hele tactische staf."

Onder Steven Gerrard was Aston Villa nog een degradatiekandidaat.

Grote ambities

Emery legde de lat hoog bij Villa, dat sinds de eindzege in de EFL Cup in 1996 geen enkele prijs meer veroverde. Prijzen winnen moet de norm worden bij de in 1874 opgerichte club. "Emery maakte dat direct duidelijk en voegde daar aan toe dat Villa in Europa hoort te spelen. En hij is al halverwege met dat project." De Spaanse manager wil de aanhang overal bij betrokken, iets dat Gerrard eigenlijk nooit deed. "Emery praat over de supporters en betrekt ze bij elk succes of verlies en eist bijna net zoveel van hen als van zijn spelers. Dat doet hij om een ??perfecte symbiotische relatie met hen te creëren en te zorgen voor een gezonde werkomgeving, geschikt voor elke overwinning."

Watkins als grote aanjager

Emery heeft volgens Gesp veel te danken aan Ollie Watkins , die op 28-jarige leeftijd helemaal is opgebloeid. Voor de spits werd in 2020 omgerekend 34 miljoen euro neergelegd, destijds een recordbedrag. "Dit is echt zijn beste seizoen ooit", jubelt Gesp over de aanvaller die dit seizoen al 21 keer het net vond in alle competities. "Hij is erg slim, tactisch intelligent, een harde werker en iemand die de aanwijzingen van Emery perfect uitvoert. Hij weet precies hoe hij zijn lichaam moet gebruiken en heeft zijn schietnauwkeurigheid enorm verbeterd. Watkins heeft tevens een scherp oog voor de bewegingen van zijn ploeggenoten en slaagt erin een verdedigingslinie te openen dankzij zijn constante bewegingen en diens vermogen om het spel te lezen."

Ollie Watkins is de grote roerganger van het huidige Aston Villa.

"Hij heeft echt een killerinstinct als hij voor het doel staat, maar afgezien daarvan is het gewoon een fantastische en zeer veelzijdige speler. Omdat hij veel meer is dan alleen een spits, en zijn statistieken op het gebied van assists bewijzen dat." Watkins stelde in de Premier League tien keer een teamgenoot in staat om te scoren. Hij scoorde tot dusver zestien keer, tweemaal minder dan topscorer Erling Braut Haaland. "Fysiek is hij ook een topspeler. Zijn arbeidsethos is ongeëvenaard en Emery prijst hem er regelmatig voor", aldus de lovende Gesp.

De clubwatcher ziet in het geval van Watkins een patroon ontstaan. "Net als Carlos Bacca en Kevin Gameiro bij Sevilla, Edinson Cavani en Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain, Pierre-Emerick Aubameyang bij Arsenal en Gerard Moreno bij Villarreal, heeft Unai Emery het vermogen om het beste uit een spits te halen. Hij stopt daar in ieder geval heel veel tijd en werk in." Gesp geeft in dat kader een waarschuwing af aan de Ajax-verdedigers. "Ze moeten enorm goed letten op de positionering van Watkins. Hij is voortdurend in beweging en trekt verdedigers mee naar het centrum, om zo ruimte aan de zijkanten te creëren. Het kan dan heel moeilijk worden om Watkins af te stoppen als hij met de bal aan de voet de zestien ingaat."

Meer dan alleen Watkins

Villa is wel meer dan alleen Watkins, zo benadrukt Gesp. "Emiliano Martínez is opnieuw heel belangrijk en kan op elk moment een belangrijke redding maken. Ezri Konsa en Pau Torres zijn ook fantastisch bezig. Ze vormen een geweldig duo centraal achterin, maar hadden allebei pech met blessures. Het zijn twee topverdedigers, maar ook geweldige passers." Vooral Torres maakt indruk in hetvan Villa. "Zijn komst heeft dit elftal een geweldigegegeven. Met zijn inzicht en geweldige passing weet hij altijd een gaatje te vinden bij de tegenstander."

Douglas Luiz (midden) is haast onmisbaar geworden voor Aston Villa.

Gesp ziet de Braziliaan Douglas Luiz wekelijks uitblinken op het middenveld. "Hij is ook al bij diverse topclubs (onder meer Manchester City, Liverpool en Arsenal, red.) genoemd dit seizoen. Luiz is technisch begaafd en zo ontzettend balvaardig, werkelijk alles lijkt hem makkelijk af te gaan. En McGinn koppelt zijn kwaliteiten inmiddels aan doelpunten en is gewoon een fantastische speler, echt naar een hoger niveau gebracht door Emery. Het is een veelzijdige speler, kan op verschillende posities spelen en in staat om te schakelen wanneer dat nodig is."

Vleugelaanvaller Leon Bailey zorgt voor het gevaar op de rechterflank en volgens Gesp is dat eveneens de verdienste van Emery. "Omdat hij tot dit seizoen nooit constant heeft gepresteerd, is hij waarschijnlijk de nieuwe ontdekking van Aston Villa. Hij kan op elk moment scoren, het verschil maken en Bailey is simpelweg een technisch geweldige speler. Emery haalt het maximale uit hem en heeft veel aan zijn tactiek gewerkt, zodat hij een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de balans van het team. Hij is snel, denkt ook snel en is technisch van topniveau. Emery wil nog steeds dat Bailey constanter wordt in uitduels, maar op Villa Park is het soms echt een beest."

Dromen over nieuw Europees succes

Emery haalt dus het maximale uit zijn selectie, waardoor de aanhang van Villa durft te dromen over nieuwe glorietijden. Met name de oudere generatie fans zal 26 mei 1982 nooit meer vergeten. Op die dag werd Bayern München in De Kuip met 1-0 verslagen in de finale van de Europa Cup I. Met afstand het grootste succes uit de clubhistorie. "De hoop is groot dat Aston Villa dit seizoen weer eens Europese prijs wint. Er zijn nog een paar geweldige teams over in de Conference League en Ajax is er daar één van, ondanks het teleurstellende seizoen. Sinds vorig jaar zomer zijn de Villa-fans al bezig met deze prijs, die door veel andere fans werd onderschat maar voor anderen juist zo belangrijk is."

Aston Villa veroverde de Europa Cup I in 1982, toen favoriet Bayern München werd verslagen.

"De hunkering naar Europees succes is groot, maar er moet sowieso weer eens een prijs worden gewonnen door Villa", verwijst Gesp naar de langdurige prijzendroogte in Birmingham. "Het is bijna dertig jaar geleden (EFL Cup in 1996, red.) dat de prijzenkast werd aangevuld, een eeuwigheid voor zo'n belangrijke club in het Engelse voetbal. Emery praat al sinds zijn aanstelling over het winnen van prijzen sinds en ik denk ook dat dat zijn ultieme doel is hier. Het is natuurlijk een Europa League-specialist (vier eindzeges als trainer, red.). Maar ik weet zeker dat het winnen van de Conference League hem ook enorm veel voldoening zal geven."

Champions League aan de horizon

Europees voetbal is sowieso een groot thema bij nummer vier Villa. "De Champions League is meer dan ooit een realistische doelstelling. Met het resultaat van dit weekeinde (2-3 winst op Luton Town, red.) ziet het er beter uit dan ooit en zelfs als Emery er niet over wil praten, dromen de fans er nu al een paar maanden over. De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen", besluit Gesp. Bij Villa telt nu echter alleen Ajax, donderdag de opponent in de achtste finale van de Conference League.